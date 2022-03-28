Elektriğe Yüzde 20 Zam Yapılması 'Gerektiği' Belirtildi

Enerji Uzmanı Çağada Kırım, elektrik faturaları ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kırım'a göre nisan ayında elektriğe yüzde 20 zam yapılması gerekiyor. Söylenene göre eğer bu zam yapılmazsa Temmuz 2022, rekor düzeyde zamla karşılaştığımız bir ay olacak.

2022'nin başından beri Türkiye'nin gündeminden düşmek bilmeyen elektrik faturaları ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Enerji Uzmanı Çağada Kırım tarafından Sözcü'ye yapılan açıklamalarda, elektriğe yeni bir zammın kapıda olduğu belirtildi. Üstelik bu zam nisan ayında yapılmazsa Temmuz 2022, elektriğe rekor miktarda zam yapıldığı bir dönem olabilir.

Çağada Kırım'a göre elektrik üretim maliyetleri artık satış fiyatlarının bile üzerine çıkmış durumda. 1 kWh elektrik üretiminin 1,75 TL'ye mal olduğunu, bunun vergi ve diğer kalemlerle birlikte 2 TL'yi aştığını belirten Kırım, bu durumun sürdürülebilir olmadığını ifade etti. Kırım'a göre nisan ayında mesken aboneleri de dahil olmak üzere tüm tüketici gruplarına yüzde 20'lik zam kaçınılmaz. Hükümet maliyet artışını hanelere yansıtmak istemezse; ticarethane, sanayi ve tarım yapan işletmelere yüzde 40'ın üzerinde zam yapılması gerekecek. Bu da vatandaşa fiyat artışı olarak yansıyacak.

Nisanda zam yapılmazsa, Temmuz 2022'de yüzde 100'den fazla zam yapılabilir

Enerji uzmanı, buradaki esas meselenin aktif enerji bedeli olduğunu söylüyor. Yani elektrik üretimi eskisinden pahalı olduğu için zam kaçınılmaz. Ancak enerji dağıtım bedeli gibi diğer hususlarda herhangi bir zam durumu yok. Çağada Kırım'a göre bu zam, nisan ayında mutlaka yapılmalı. Aksi takdirde Temmuz 2022'yi işaret eden enerji uzmanı, nisanda zam olmazsa Temmuz 2022'de yüzde 100'ün üzerinde zam gündeme gelecek.

Tüketici grupları 1 kWh elektriğe ne kadar ödüyor?

Resmi rakamlara baktığımızda, Çağada Kırım'ın açıklamalarının doğru olabileceğini görüyoruz. Zira meskenler, 1 kWh elektrik için vergiler hariç 1,3488 TL ödeme yapıyorlar. Bu rakam, tarımsal sulama yapan işletmelerde 1,3990 TL, orta gerilim kullanan sanayi tesislerinde 1,568 TL, alçak gerilim kullanan sanayi tesislerinde 1,669 TL, ticarethanelerde ise 1,890 TL. 1 kWh elektrik üretim maliyetinin vergiler hariç 1,75 TL olduğunu bir kez daha hatırlatırsak, elektrikte durumun pek de iç açıcı olmadığını söyleyebiliriz.