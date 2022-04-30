Enerji Piyasaları Uzmanı Çağada Kırım, yaptığı açıklamalarda elektrik üretim maliyeti ile tarife arasındaki farkın gittikçe büyüdüğünü ifade etti. Yaşanan bu fark sebebiyle de Mayıs'tan itibaren hâlihazırda vatandaşın cebini yakan elektrik faturalarına zam yapılabileceği aktarıldı.

2022 yılı başladığından beri birçok farklı alanda vatandaşın başını ağrıtan zamlar yapılıyor. Fiyat artışı yapılan şeylerden birinin de elektrik faturalarıydı. Yeni yılla birlikte gelen açıklamalarda elektrik faturalarında %125’e varan zam yapılmıştı. Vatandaşın cebini yakmaya başlayan bu zamların ardından ise bu konuda düzenlemelere gidilmiş, indirim geleceği ifade edilmişti.

Uygulanan indirime rağmen faturalar hâlen insanların cüzdanını zorlamaya devam ederken şimdi de uzmanlardan tedirgin edici yeni açıklamalar geldi. Bu açıklamalarda, elektrik üretim maliyeti ile tarife arasındaki farkın büyüdüğü ifade edildi ve bu durumun vatandaşı üzecek sonuçlar doğurabileceği aktarıldı.

Mayıs ayında yeni zam gelebilir

Gelen haberlere göre maliyeti 2,41 TL olan ancak 1,26 TL’ye satılan elektriğe 1 Mayıs’ta zam gelme ihtimali var. Mesken abonelerine sağlanan elektrik üretim maliyeti ile satış fiyatı arasındaki farkın %92’ye çıktığı; yani farkın gittikçe büyüdüğü ve sürdürülemez bir durumun oluştuğu vurgulanıyor. Sözcü’ye konuşan Enerji Piyasaları Uzmanı Çağada Kırım da sektördeki zammın normalde temmuzda beklendiğini; ancak yaşanan bu fark sebebiyle mayıs ayına çekilebileceğini ifade etti.

Kırım bunun yanı sıra açıklamalarında maliyet artış hızının bu şekilde sürmesinin üretim maliyetini daha da yükselteceğini vurguladı ve ağustos ayında bu sayını 3,54 TL’ye çıkabileceğini ifade etti. Bu artışın da aradaki farkı %92’den %181’e çıkaracağı vurgulandı. Zammın gecikmesi konusuna da değinen Kırım, bu durumda zam oranının katlanarak artabileceğini aktardı.

Enerji Piyasaları Uzmanı ek olarak BOTAŞ’ın elektrik üretim doğal gaz tarifesinin Ocak 2021’den bu yana %600’lük artış yaşayarak 10,75 TL’ye yükseldiğini sözlerine ekledi. Tüm maliyetin elektrik satışına yansıtılmadığını belirten Kırım, son olarak bu durumun sürdürülebilir olmaktan çıktığını, tüm abone gruplarına zam beklendiğini; ancak oranı tahmin etmenin şu an için zor olduğunu kaydetti.