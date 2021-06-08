Bilim İnsanları, Elektrik Üretmenin Yeni Bir Yolunu Keşfetti

MIT bünyesinde çalışan bilim insanları, elektrik üretmenin yepyeni bir yolunu keşfettiler. Karbon atomları aracılığıyla kullanılabilen teknik, parçacık başına 0,7 volt elektrik enerjisi üretilmesini sağlıyor. Uzmanlara göre bu yöntem, nano ya da mikro boyutlu robotlara güç sağlayacak.

ABD'de hizmet vermekte olan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, elektrik üretmenin yepyeni bir yolunu keşfettiler. Karbon atomlarının kullanılmasıyla yapılan keşif, geliştirildiği takdirde büyük bilimsel gelişmelerin yaşanmasına yol açabilir gibi görünüyor.

Bilim insanları, karbon atomlarından elektrik üretimi yapabilmek için organik bir sıvı kullandılar. Çözücü özelliğe sahip olan bu sıvı, karbon atom tanecikleri ile bir araya geldiklerinde kimyasala reaksiyon gerçekleştiriyor, bu kimyasal reaksiyon da elektrik akımının açığa çıkmasına yol açıyordu. Hiçbir kabloya ya da benzeri bir ekipmana ihtiyaç duymayan yöntem, mikro ya da nano boyutlu robotların çalıştırılmasını sağlayacak kadar güç üretebiliyor.

Keşfin temeli, 2010 yılında yapılan bir araştırmaya dayanıyor

Karbon atomlarını kullanarak elektrik üretim tekniğini keşfeden ekibin arkasındaki isim, MIT bünyesinde çalışan Kimya Profesörü Michael Strano. İlk kez 2010 yılında bu konuyla ilgili bir çalışma yürüten bilim insanı, karbon atomu kafeslerinden yapılan içi boş tüplerin (karbon nanotüpü) termo güç dalgaları üretebileceğini göstermeyi başarmıştı. İşte o çalışmanın kapsamını genişleten Strano, karbon nanotüpünü teflon benzeri bir polimer ile bir araya getirdi. Ürettiği malzemeyi elektronlara aç bir sıvı çözüne içine daldıran profesör, bu elektronların hareket etmesini, yani elektrik akımının oluşmasını sağlamış oldu.

Yapılan keşifle ilgili açıklamalarda bulunan araştırma ekibi, çalışmanın mevcut halinin parçacık başına 0,7 volt elektrik üretebildiğini ölçümlediler. Bu oran, tek başına düşünüldüğünde az gibi görünüyor olsa da yüzlerce karbon atomunun bir araya getirilebileceği gerçeği, gerekli olduğu durumlarda üretilen enerjinin miktarının artırılabileceği anlamına geliyor.

Az önce de belirtmiş olduğumuz gibi, karbon atomlarıyla üretilen elektriğin nano ya da mikro boyutlu robotlar için ideal olduğuna inanılıyor. Hatta Michael Strano ve ekibi, karbondan üretilen elektrikle çalışacak robotlar üzerinde de çalışmalarını sürdürüyorlar. Strano, bunun çok önemli olduğunu çünkü üretilecek robotlara enerji sağlamak için harici bir kaynak kullanmaya gerek kalmayacağını ifade ediyor.