Yaşlanmayı Tersine Çevirecek Bir Yaşam Programı Geliştirildi

Bilim insanları, yaşlanmayı tersine çevirecek bir yaşam programı geliştirdi. 43 denek üzerinde denenen, beslenme ve uyku gibi unsurları içinde barındıran deney, katılımcıları 8 haftada 3 yaş gençleştirdi. Araştırmacıların ifadelerine göre deney sırasında hiçbir yapay destek sağlanmadı.

Birçok kişi için merak konusu olan yaşlanmayı geciktirme, hatta gençleşmeye yönelik bulgulara bir yenisi eklendi. Bilim insanları, yaşam tarzı ve beslenme düzeninde yapılacak değişikliklerle yaşlanma sürecinin tersine çevrilebileceğini ortaya koydu.

Yapılan araştırma sonucunda bilim insanları, DNA metilasyonunu dengeleyecek bir süreç sayesinde bireylerin yaşlanma sürecini tersine çevirerek 8 haftada 3 yaş gençleşebileceğini keşfetti. DNA saatini geriye alan bu kimyasal işlemin, kronik hastalıkları da önleyeceği söyleniyor.

Yaşam tarzı değişiklikleriyle 3 yaş gençleşme sağlandı:

Araştırmacılar, 8 hafta boyunca bitki bazlı gıdalar, düzenli uyku, egzersiz ve ek probiyotiklerin uygulandığı bir bir tedavi programı geliştirdi. Klinik deneylerde yaşları 50 ile 72 arasında değişen 43 sağlıklı erkek gönüllü oldu. Elde edilen bulgular, oluşturulan bu yaşam düzeninin hücrelerdeki yaşlanma hızını hatırı sayılır derecede azalttığını ortaya koydu.

Araştırmanın lideri Kara Fitzgerald, oluşturulan yaşam programının yaşlanmanın temel nedeni olarak bilinen DNA metilasyonu adlı biyolojik mekanizmayı hedef aldığını ifade etti. Araştırmacılar, deney boyunca herhangi bir ilaçtan faydalanılmadığını; sadece günlük hayattaki seçimlerde yapılan değişikliklerin denekleri bu sonuca ulaştırdığını söylüyor.

Bulguların hem bilim insanları hem de halk için önemli, yeni fırsatlar sağlayacağına inanan bilim insanları, aynı konu üzerinde yeni bir deney gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bulguları sağlamlaştırmak amacıyla yürütülecek test, daha fazla insan üzerinde denenmek üzere katılımcı bekliyor.