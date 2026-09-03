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Kaza Yapan Elektrikli Bir Otomobil Neden Hemen Çalıştırılmamalı?

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Son zamanlarda meydana gelen yangınlarla adı gündemden düşmeyen elektrikli otomobiller, kaza yaptıktan sonra hemen çalıştırılmamalı. Fark edilmesi zaman alan bu riskler ise ilk bakışta tahmin edebileceğinizden çok daha çeşitli.

Kaza Yapan Elektrikli Bir Otomobil Neden Hemen Çalıştırılmamalı?
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Özellikle elektrikli araçta kaza sonrası ortaya çıkabilecek bu riskler, aracın dışarıdan gördüğü hasardan çok daha fazlası olabilir ve her zaman dışarıdan bakıldığında gözükmeyebilir.

Şimdi sizinle elektrikli araçlar kaza yaptığında neden hemen çalıştırılmamalı nedenleriyle birlikte açıklıyoruz.

İçerikten Görseller

Kaza Yapan Elektrikli Bir Otomobil Neden Hemen Çalıştırılmamalı?
Tesla, Kaç Para Kazandığını ve Kaç Araba Sattığını Açıkladı (Tehlike Çanları Çalıyor)
elektrikli araç ısınma
Tesla, Kaç Para Kazandığını ve Kaç Araba Sattığını Açıkladı (Tehlike Çanları Çalıyor)
1_01_39

Elektrikli otomobiller, hareket etmek için yüksek voltajdan yararlanıyor.

Tesla, Kaç Para Kazandığını ve Kaç Araba Sattığını Açıkladı (Tehlike Çanları Çalıyor)

Sistem, normal kullanım esnasında güvenli bir şekilde çalışsa da çarpışma sonrasında yüksek voltaj bileşenlerinde hasar meydana gelebiliyor. Bu nedenle elektrikli araçlarda özellikle dikkat edilmesi gereken bir konu olan yüksek voltaj sistemi, beraberinde elektriksel, kimyasal ve yangın gibi çeşitli riskler doğurabiliyor.

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Ayrıca batarya paketleri, araçların genellikle tabanına yerleştiriliyor ve güvenlik tedbiri için çerçeveleniyor. Fakat kaza anında bataryadaki bileşenler veya bağlantılar, dışarıdan görülmeyen bir hasar alabiliyor.

Bu yüzden araç, dışarıdan her ne kadar sorunsuz görünse de bataryanın iç durumunda bir sorun olmadığı düşünülmemelidir.

Batarya sonradan ısınabilir.

elektrikli araç ısınma

Elektrikli araçlarda dikkat edilmesi gereken en önemli risklerden biri de termal kaçak olarak bilinen, sıcaklığın kontrolsüzce yükselmesi olayıdır. Bataryadaki hücrelerde başlayan bu reaksiyon, kontrol altına alınmadığında yangına kadar ilerleyebiliyor. Bu yüzden kaza sonrasında özellikle ciddiye alınması gerekiyor.

Üstelik tehlike, her zaman kaza anında ortaya çıkmayabiliyor. Elektrikli otomobil yangınlarıyla ilgili yapılan incelemelere göre bir kazadan saatler hatta günler sonra bile batarya yeniden alev alabilir.

Aracın çalışması güvenli olduğu anlamına gelmez.

Tesla, Kaç Para Kazandığını ve Kaç Araba Sattığını Açıkladı (Tehlike Çanları Çalıyor)

Bir kaza sonrasında aracın sorunsuz çalışması ve hareket edebilmesi, her zaman yüksek voltaj sisteminin sorunsuz olduğu anlamına gelmeyebilir. Özellikle yüksek voltaj bileşenleri zarar gördüyse araç hâlâ çalışıyor olsa bile dikkatli olunması gerekiyor.

Peki aracı neden kazadan sonra hemen çalıştırmamak lazım?

Böyle bir durumda asıl amaç, kazanın yüksek voltaj sistemini veya bataryayı etkileyip etkilemediğini anlayabilmektir. Sürücü, çoğu zaman olayın sıcağıyla bu durumu pek anlamaz. Bu yüzden kazanın ardından bir uzman değerlendirmesini almak, olaya daha güvenli bir yaklaşım olur.

Kaza sonrası ne yapılmalı?

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Elektrikli aracınızla bir kaza yaptıktan sonra ilk yapılması gereken şey aracı çalıştırmayı denemek yerine kapatmak ve en hızlı şekilde araçtan uzak, güvenilir bir konuma geçerek profesyonel bir uzman yardımı almaktır.

Özellikle araçta garip bir ses, keskin koku, duman, sıcaklık ve sızıntı gibi olağandışı durumlarla karşılaşılması halinde araçtan uzaklaşılmalı ve acil yardım çağrılmalıdır.

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