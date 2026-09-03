Elektrikli araçlarda görülen bazı belirtiler, olası bir yangın riskine karşı önceden uyarı niteliği taşıyabilir.

Her geçen gün sayısı artan elektrikli araçların bataryalarıyla ilgili güvenlik konusu da daha fazla gündeme geliyor. Bataryalar oluşan bazı sorunlar, yangın çıkmadan önce bazı belirtilerle kendini gösterebiliyor.

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Peki elektrikli araçlarda yangın oluşmaması için görmezden gelinmemesi gereken bu belirtiler neler?

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1. Bataryanın normalden fazla ısınması

Elektrikli otomobillerde yangın riski için öncelikli olarak bakılması gereken yer bataryalardır. Şarj sırasında ya da kullanım esnasında bir miktar ısınan batarya oldukça normaldir. Ancak olağandışı artan bir sıcaklık, araç için ciddi bir uyarı sinyali olabilir.

Sıcaklık, batarya noktasında kontrolden çıkmaya başladığında hücreler termal kaçak oluşturur ve birbirini etkileyerek daha fazla üretebilir. Bu durum ise araçlarda yangın oluşmasının en büyük sebeplerindendir.

2. Tıslama, çıtlama veya patlama benzeri sesler

Elbette araçta duyulan her ses, bataryada bir sorun olduğu anlamına gelmez. Fakat özellikle tıslama, çatırdama ya da gaz çıkışına benzer seslerin batarya bölgesinde yoğunlaşması, göz ardı edilmemesi gereken belirtiler arasında.

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Bu garip sesler, batarya hücrelerinde ciddi bir kimyasal ya da termal olay yaşandığının bir göstergesi olabilir. Eğer bu seslere bir de duman ve yoğun koku gibi belirtiler de ekleniyorsa durum kritik olabilir.

3. Kimyasal, keskin bir yanık kokusu

Araçtan gelen anormal ve yanık kokusunu andıran keskin bir kimyasal kokusu alırsanız bu durum, bataryadaki hücrelerin arızalandığını gösterebilir. Batarya hücrelerinde oluşan hasarlar, bazen gazların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bu gazlar da ortama anormal ve rahatsız edici bir koku yayabilir.

Kokunun yanında sıcaklık gibi başka belirtiler de ortaya çıkabilir.

4. Şarj ederken sorun oluşması

Aracı şarj ederken daha önce karşılaşmadığınız sorunlarla karşılaşırsanız bu sorunları da ciddiye almakta fayda vardır.

Şarjın aniden kesilmesi, bataryanın bozulması, şarjın tamamlanamaması ve şarj sırasında anormal bir ısınmanın ortaya çıkması…

Tüm bunlar, tek başına bir yangın belirtisi olmasa bile batarya sisteminde bir problem olduğunu gösterir.

5. Bataryadan duman veya buhar çıkması

Buraya kadar saydığımız belirtiler zaten elektrikli bir otomobilde yangın riski taşıyan işaretlerken batarya bölgesinden duman veya buhar çıkması çok daha ciddi bir belirtidir.

Özellikle yüksek voltajlı bataryalarda oluşan termal olay esnasında gaz ve duman ortaya çıkabilir. Bu belirtinin araçta görünmesi durumunda acil müdahale edilmesi gerekir.

6. Bir kaza veya darbe sonrasında bataryada meydana gelen anormallik

Elektrikli araçlarda özellikle bataryanın bulunduğu bölgenin hasar alması, yangın riskini doğurabilir. Uzaktan bakıldığında sağlam görünen bataryanın hücrelerinin bu darbeyle hasar almış olma ihtimali çok yüksektir. Daha da önemlisi, batarya hasarına bağlı bazı yangın riskleri, her zaman kazanın hemen ardından ortaya çıkmaz.

Bu yüzden herhangi bir kaza sonrasında araçta gelişen belirtiler takip edilmelidir.

7. Gösterge panelindeki EV/batarya arızası uyarısı

Araçta tek başına bir uyarı lambasının yanması yangın çıkacağı anlamına gelmez. Ancak elektrikli otomobiller, batarya ve yüksek voltaj sistemiyle ilgili bir sorun tespit ederse sürücüyü gösterge panelinden uyarıda bulunur.

Bu uyarıya sıcaklık, koku, ses gibi problemler de eşlik ediyorsa aracın mutlaka kontrol edilmesi gerekir. Özellikle daha önce görülmeyen bir batarya sistemi uyarısı çıktıysa, bunu görmezden gelmek yerine güvenlik prosedürlerinin uygulanması doğru bir müdahale olacaktır.

Bu belirtilerden biri bile görüldüyse sorunu tek başınıza çözmek yerine mutlaka araçtan uzaklaşın ve araçla aranızda güvenli bir mesafe açın. Aracı çalıştırmak, şarj etmek veya bataryaya müdahalede bulunmak ciddi bir risk oluşturabilir. Bu yüzden gerekli müdahalenin uzman ekipler tarafından yapılmasına müsaade edin.