Türkiye'de Satılacak Yeni Elektrikli Mercedes-Benz VLE Tanıtıldı: Menzili 700 Km'nin Üzerinde!

Mercedes-Benz, Türkiye'de de satışa sunacağı yeni elektrikli modeli VLE'yi tanıttı. İşte otomobilin tüm özellikleri!

Mercedes-Benz, tamamen elektrikli yeni modeli VLE ile hem lüks hem de çok yönlülüğü aynı araçta buluşturuyor.

Markanın yeni Van Mimarisi üzerine geliştirilen ilk model olan VLE, limuzin konforunu geniş ve esnek MPV yapısıyla birleştirerek otomotiv dünyasında yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Limuzin konforu, MPV genişliği

Yeni VLE, bir limuzinin sürüş konforu ve yol tutuşunu, bir MPV’nin ferah iç mekânı ve kullanım esnekliğiyle bir araya getiriyor.

Globalde 8 koltuğa kadar sunulan model, Türkiye’de 6 koltuklu versiyonla satışa çıkacak. Gelişmiş AIRMATIC havalı süspansiyon, arka aks yönlendirme sistemi ve sessiz elektrikli sürüş sayesinde uzun yolculuklar oldukça konforlu hâle geliyor.

700 km’nin üzerinde menzil

VLE’nin elektrikli versiyonu 203 kW güç üretiyor ve WLTP ölçümlerine göre 700 kilometreden fazla menzil sunabiliyor.

800 volt mimarisi sayesinde araç, yalnızca 15 dakikalık şarjla yaklaşık 355 km menzil kazanabiliyor. Daha güçlü VLE 400 4MATIC versiyonu ise 0’dan 100 km/s hıza 6,5 saniyede ulaşıyor.

Akıll teknolojiler ve yapay zekâ

Araçta Mercedes-Benz’in yeni işletim sistemi MB.OS yer alıyor. Yapay zekâ destekli MBUX sistemi, ChatGPT ve Google Gemini gibi teknolojilerle daha akıllı bir sürüş deneyimi sunuyor.

Ayrıca MBUX Superscreen sayesinde kokpit boyunca uzanan üç ekran navigasyon, eğlence ve araç kontrolünü tek merkezde topluyor.

Esnek iç mekân ve büyük bagaj

Yeni koltuk sistemi sayesinde koltuklar kolayca çıkarılıp farklı düzenlerde kullanılabiliyor. Bu sayede araç 4.078 litreye kadar yükleme hacmi sunabiliyor.

Ayrıca VLE, 2,5 tona kadar römork çekme kapasitesi ile karavan veya tekne taşıyabilecek güce sahip.

Tasarımda yeni dönem

0,25 Cd gibi düşük bir sürtünme katsayısına sahip aerodinamik gövde, aydınlatmalı ön ızgara ve modern ışık imzası VLE’nin dikkat çekici tasarımını oluşturuyor.

İç mekânda ise panoramik Sky View cam tavan ve ambient aydınlatma ferah bir atmosfer yaratıyor.

Son olarak belirtelim, yeni elektrikli Mercedes-Benz VLE'nin Türkiye fiyatı ve satışa açılacağı tarih henüz açıklanmış değil.