Uluslararası Temiz Ulaşım Konseyi (ICCT) tarafından yapılan bir araştırma, elektrikli araçların ne kadar çevre dostu olduğunu gözler önüne serdi. Sonuçlara göre elektrikliler, benzinlilere göre üretim süreçleri dahil edildiğinde bile %73 daha az emisyon üretiyor.

Elektrikli otomobiller, “temiz bir gelecek” için şart olarak görülüyor. Ancak insanlar, içten yanmalılara kıyasla ne kadar çevre dostu olduklarını sorguluyolardı. Özellikle de araçların kullanımından ziyade üretim süreçleri bu konuda şüphe yaratıyordu. Ancak yayımlanan yeni bir araştırma, arada ne kadar büyük bir fark olduğunu ortaya koydu.

Uluslararası Temiz Ulaşım Konseyi (ICCT) tarafından yayımlanan rapora göre bugün Avrupa’da satılan elektrikli otomobiller, içten yanmalı araçlardan %73 daha temiz. Üstelik buna eleştirilen batarya üretim süreçleri de dahil. Yani üretim süreçleri ve kullanımları birleştiğinde bile çok daha az sera gazı emisyonuna neden oluyorlar.

Hibrit ve şarj edilebilir hibrit otomobiller o kadar da temiz değil

Aslında bu oranın birkaç yıl öncesine göre değiştiğini ve daha iyi hâle geldiğini belirtmek gerek. Öyle ki 2021 yılında %59’luk bir fark vardı. 4 yılda ise %73’e kadar çıkarak büyük bir ilerleme kaydedildi. Yani gelişen teknoloji, elektrikli araçların çevre dostu olmasını artırdı. Zaman daha da ilerledikçe farkın açılacağını öngörebiliriz.

Araştırmada hibrit ve şarj edilebilir hibrit araçlara da yer verildi. Bu tür araçlarda ise pek ilerleme görülmedi. Verilere göre bu türdeki araçlar, içten yanmalılara göre %20-30 arasında daha az emisyon üretiyor. Bunun nedeni ise gerekenden daha çok benzine ihtiyaç duymaları. Yani henüz temiz bir gelecek için o kadar da uygun değiller.

Daha temiz bir geleceğe adım adım yaklaşıyoruz

Bu araştırmanın temel amacı elektrikli araçlar ile ilgili dönen efsanelere karşı bilimsel veriler sağlayıp insanları bilgilendirmek. Elektrikli araçların üretiminin benzinlilere göre %40’lara kadar daha fazla emisyon ürettiği aslında doğru. Zaten eleştirildikleri kısım da bu. Ancak ICCT’nin ve diğer araştırmaların söylediğine göre araçlar kullanıldıkça bu aradaki farkı kısa süre kapatabiliyor. Yani uzun vadede her türlü elektrikli otomobillerin büyük farkla daha temiz olduğunu söyleyebiliriz.

Yenilenebilir enerji kullanımının artması ve elektrikli arabaların yaygınlaşmasıyla daha temiz bir gelecek hedefi yavaş yavaş gerçeğe dönüştürülmeye çalışıyor. Avrupa’da bu yılın sonunda elektriğin %58’ini üretmesi bekleniyor. 2045’e kadar ise oranın %86’ya çıktığını görebiliriz. Temiz elektrik üretimi ile elektrikli otomobillerin artışı, dünya için çok yararlı olacaktır.