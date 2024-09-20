Peugeot, 2 Ekim'de E-408 elektrikli fastback modelini tanıtacak. Yeni model, 156 beygir gücü ve 400 kilometre menzil sunacak.

Peugeot, 2 Ekim’de E-408 elektrikli fastback modelini tanıtmaya hazırlanıyor. E-408, normal 408 modelinin elektrikli versiyonu olarak aynı platformda üretilecek.

E-408, standart 408 modelinin elektrikli versiyonu olarak üretilecek. 156 beygir gücünde bir elektrik motoruyla donatılan bu model, 54 kWh kapasiteli bataryası sayesinde yaklaşık 400 kilometre menzil sunacak. Dış tasarım ve iç mekanda büyük değişiklikler beklenmiyor; bu da E-408’in mevcut benzinli modelle benzer bir görünüme sahip olacağı anlamına geliyor.

Peugeot’un yeni modelleri yolda

Peugeot, bu modelle birlikte ürün yelpazesindeki tüm araçların elektrikli versiyonlarını sunmayı hedefliyor. Gelecek yıl E-3008 ve E-5008 gibi modeller de piyasaya çıkacak. Bu modeller, sırasıyla 435 ve 415 mil menzil sunan uzun menzil versiyonlarıyla gelecek.

Yeni modellerin de piyasaya sürülmesiyle birlikte tüketicilere daha fazla elektrikli seçenek sunulacak.