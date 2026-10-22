Tablet, televizyon, bilgisayar ve beyaz eşya gibi ürünlerin taksitli alışverişlerinde değişiklik yapıldığı öne sürüldü.

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye’de telefonlarda uygulanan taksitler konusunda düzenlemeye gidilmişti. Şimdi ise Milliyet tarafından paylaşılan bir haberde elektronik ve beyaz eşya alışverişinde taksit sınırlarının yeniden belirlendiği öne sürüldü.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

İddiaya göre günlük hayatın ve iş yaşamının vazgeçilmez birer parçası haline gelen cihazlarda uygulanacak taksitlerde değişiklikler yapıldı. Üst limitler, ürün kategorisine göre değişiklik gösteriyor. Teknoloji dünyasını ve bireysel bütçeleri doğrudan ilgilendiren bu kararlar çerçevesinde, farklı cihaz grupları için ayrı vade süreleri uygulanacak.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

İddiaya göre ürüne göre yeni taksit sınırları

Tablet ve bilgisayarlar - en fazla 6 ay

Televizyonlarda fiyatı 5 bin TL altına 9 aya kadar, 5 bin TL üzerine 4 aya kadar

Buzdolabı, çamaşır makinesi ve küçük ev aletlerinde tutara bakılmaksızın 9 aya kadar

Yapılan düzenleme kapsamında tablet ve bilgisayar alımlarında yapılabilecek taksit sayısı en fazla 6 ay olarak belirlendi. Televizyon alışverişlerinde ise ürünün fiyatına göre ikili bir ayrım uygulandığı görülüyor. Piyasa fiyatı 5 bin liranın altında kalan televizyon alımlarında 9 aya kadar taksit yapılmasına izin verilirken, fiyatı 5 bin liranın üzerinde olan televizyonlarda ise taksit sınırı 4 ay olarak uygulanacak.

Elektronik cihazların yanı sıra ev yaşamı ve turizm harcamalarını kapsayan diğer kategorilerde de taksit süreleri netleşti. Ev eşyaları ve günlük kullanım cihazlarında fiyat sınırından bağımsız genel bir taksit süresi tanımlanmış. Seyahat ve konaklama harcamalarında ise daha uzun vadeli seçenekler korunuyor.

Buzdolabı, çamaşır makinesi ve elektrikli küçük ev aletleri gibi beyaz eşya ile ev gereçleri alışverişlerinde, ürünün tutarına bakılmaksızın 9 ay taksit yapılabilecek. Benzer şekilde mobilya alımlarında da üst taksit sınırı 9 ay olarak belirlendi. Seyahat ve konaklama kapsamındaki harcamalar ise 18 aya kadar taksit imkânından yararlanabilecek. Henüz resmî bir açıklama göremediğimizi belirtelim. O yüzden şimdilik iddia diyoruz.