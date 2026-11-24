Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Alışveriş yaparken uygun fiyatlı ve gerçekten işlevsel ürünler bulmakta zorlanıyorsanız doğru yerdesiniz.

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Amazon'da hâlâ 500 TL'nin altında satın alabileceğiniz, günlük hayatı kolaylaştıran teknolojik aksesuarlardan ev ürünlerine kadar birçok seçenek bulunuyor. Biz de hem fiyat-performans açısından öne çıkan hem de kullanıcıların beğenisini kazanan bu ürünleri sizler için bir araya getirdik.

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500 TL ve altı ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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Bütçe dostu ürünleri bulabileceğiniz bazı kategoriler:

Sizin için seçtiğimiz uygun fiyatlı ürünler ise şöyle:

Spigen USB-C Ultra Mini Hızlı Şarj Aleti

Spigen’in 30W gücündeki şarj adaptörü, küçük boyutuyla çantada fazla yer kaplamadan telefonunuzu ve uyumlu cihazlarınızı şarj etmenizi sağlıyor. GaN Pro teknolojisi sayesinde daha az ısınarak çalışan bu şarj aleti, PPS ve Power Delivery 3.0 desteğiyle hızlı şarj imkânı sunuyor. Ayrıca cihazda akım koruma özelliği de bulunuyor.

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Baseus Cafule Serisi Şarj Kablosu & Data Aktarım Kablosu

Baseus Cafule Lightning kablosu, örgü dış kaplaması ve güçlendirilmiş bağlantı noktalarıyla günlük kullanımda oluşabilecek bükülme ve yıpranmalara karşı dayanıklı bir yapı sunuyor.

1 metre uzunluğundaki kablo, 2.4A akım desteğiyle iPhone ve Lightning girişine sahip Apple cihazlarınızı şarj ederken aynı zamanda veri aktarımı da yapabiliyor.

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UnDePlus iPad Air Kılıf

Apple'ın 11 inç iPad modelleriyle uyumlu olan bu tablet kılıfı, kalem bölmesi sayesinde Apple Pencil'ınızı kaybetmeden yanınızda taşımanıza yardımcı oluyor. Katlanabilir ön kapağı sayesinde tabletinizi farklı açılarda konumlandırarak dizi - film izleyebilir, çizim yapabilir veya çalışabilirsiniz.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Lenovo N260 Sessiz Kablosuz Mouse

Lenovo mouse, 2.4 GHz kablosuz bağlantısı sayesinde 20 metreye kadar kullanım mesafesi sağlıyor. Bununla birlikte mouse; 1200 DPI'a kadar hassasiyet sunan sensörü ile günlük kullanım için oldukça ideal.

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Ugreen USB 3.0 to USB Type-C Dönüştürücü

USB-A girişli kablo ve aksesuarlarınızı Type-C girişine sahip cihazlarda kullanmak istiyorsanız Ugreen'in bu küçük adaptörü işinizi kolaylaştırabilir. USB 3.0 desteği sayesinde 5 Gbps'ye kadar veri aktarımı sunan ürün, dosyalarınızı hızlıca taşımanıza da yardımcı oluyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Aula MP-W Mouse Pad

Aula mouse pad'in yıpranmaya ve soyulmaya karşı dayanıklılık sağlayan düşük sürtünmeli Speed-Type kumaş yüzeyi, dikişli kenarları ve kaymaz kauçuk tabanı bulunuyor. Oyunlardaki verimim artsın ve cebimden de çok para çıkmasın diyorsanız listemizdeki bu önerimize göz atabilirsiniz.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Orret Home Monitör Üstü Stant

Orret Home stant, monitörünüzün üzerinde ekstra alan kazanmanızı sağlıyor. Ayarlanabilir ayakları sayesinde farklı ekranlara uyum sağlayan rafı; telefon, kulaklık, kumanda ve küçük aksesuarlarınızı yerleştirmek için kullanabilirsiniz.

Kaymaz yüzeyi eşyaların daha sabit durmasına yardımcı olurken montaj gerektirmeyen tasarımı sayesinde ekstra uğraşmadan kullanmaya başlayabilirsiniz.

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Minesk Airtag ile Uyumlu Kılıf

Sıradaki önerimiz, Apple AirTag'inizi darbelere ve çizilmelere karşı korumaya yardımcı olacak Minesk SuperLock kılıf oluyor. Oldukça dayanıklı yapıya sahip olan bu ürün, kilitli tasarımı sayesinde AirTag'inizin kılıftan çıkmasını önlemeye yardımcı oluyor.

Üzerindeki halka sayesinde anahtarlığınıza, çantanıza veya farklı eşyalarınıza kolayca takabilirsiniz.

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Bix Telefon Standı

Bix telefon standı sayesinde dizi izlerken, videolu görüşme yaparken veya masanızda çalışırken cihazınızı istediğiniz açıda konumlandırabiliyorsunuz. Ürün, 12,9 inçe kadar olan telefon, tablet ve e-okuyucular ile uyumlu.

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Voultage Manyetik Kablo Düzenleyici

Sürekli birbirine karışan veya yere düşen kablolardan sıkıldıysanız bu küçük klipsler tam size göre! Manyetik kapağı sayesinde kabloları kolayca sabitleyebilen ürün, 0-7,5 mm kalınlığındaki kablolarla uyumlu. Ayrıca güçlü yapışkanlı tabanıyla ahşap, cam ve metal gibi farklı yüzeylere tutunabiliyor.

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