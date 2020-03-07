SpaceX, Dünya'ya 50. İnişini Başarıyla Gerçekleştirdi

Elon Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX firması, Uluslararası Uzay İstasyonu’na yeni bir kargo daha gönderdi. Bu kargo görevinin şirket için bir diğer önemi ise şirketin toplamdaki 50. inişini gerçekleştirmiş olmasıydı.

SpaceX, dün (6 Mart) NASA için mürettebatsız Dragon uzay aracını Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderdi. Uzay istasyonuna taze erzaklar götüren roket, aynı zamanda SpaceX’in toplamda fırlattığı 50. roket oldu.

Dün gerçekleştirilen uçuşta kullanılan iki aşamalı Falcon 9 roketi, Aralık 2019’da gerçekleştirilen Dragon kargo görevinde de kullanılmıştı. İtici motorlar, kalkıştan yaklaşık 8 dakika sonra iniş süreci için motorlarını tekrar yaktı ve yeniden kullanılabilir uzay uçuşları sistemleri geliştiren SpaceX, 50. inişini gerçekleştirmiş oldu.

Uluslararası Uzay İstasyonu görevleri

Bu görevde kullanılan Dragon kapsülü, daha önce iki kez Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaşmıştı. Kapsül, Şubat 2017 ve Aralık 2018’de uzay istasyonu görevlerinde kullanılmıştı. Dragon, bu göreviyle birlikte üçüncü kez uzay istasyonuna demir atmış olacak.

Gerçekleştirilen bu görevin SpaceX açısından başka bir önemi daha bulunuyor. Bu uçuş, SpaceX’in NASA ile yaptığı ilk yeniden ikmal servisleri sözleşmesinin son uçuşuydu. NASA ve SpaceX arasında 2008 yılında imzalana sözleşme 1,6 milyar dolar (9,75 milyar TL) değerindeydi.

2012 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu’na giden ilk Dragon kapsülü, bu görevi gerçekleştiren ilk ticari uzay aracı olmuştu. 20 uçuş sonrasında bu Dragon sürümü de yakın bir zaman içerisinde emekli olacak. Bu senenin ekim ayından itibaren gelecekteki tüm yeniden ikmal görevleri SpaceX’in güncellenmiş Dragon 2 kapsülüyle gerçekleştirilecek.

Crew Dragon kapsülü

SpaceX, adından da anlaşılabileceği gibi mürettebat taşıyabilen yeni bir kapsül daha inşa etti. Crew Dragon, ilk uçuşunu yaklaşık bir sene önce mürettebatsız Demo-1 göreviyle uzay istasyonuna ulaşarak gerçekleştirmişti. Mayıs ayının başında gerçekleştirilecek olan Demo-2 göreviyle de mürettebatlı bir görev gerçekleştirilecek. SpaceX’in, astronotları uzay istasyonuna taşımak karşılığında NASA ile yaptığı multi milyar dolarlık bir anlaşma daha bulunuyor.

SpaceX, mürettebatlı görevler için hazırladığı roketlerinde, astronotları taşımak için hazırlanmış özel sistemler kullanıyor. Bu roketlerde yaşam yaşam destek üniteleri, koltuklar ve fırlatma kaçış sistemi bulunuyor.

Kargolar ve deneyler

Fırlatılan yeni Dragon kapsülünde 1.950 kg ağırlığında tedarik malzemeleri bulunuyor. Bu malzemeler arasında 25’ten fazla bilimsel araştırmayı destekleyecek olan araştırma deney takımları bulunuyor.

Bu kargolar arasında ayrıca kök hücrelerin yerçekimsiz ortamda nasıl büyüdüğüne bakılabilecek bir deney de bulunuyor. Emory Üniversitesi araştırmacıları, bu deneyle birlikte yerçekimsiz ortamda kök hücrelerin nasıl kalp kası hücrelerine geçtiğini anlamayı hedefliyor. Bu araştırma sayesinde öğrenileceklerin kalp hastalıklarının tedavisinde oldukça yardımcı olacağı düşünülüyor.

Bir diğer araştırmada ise ince bağırsak işlevine bakılıyor. Araştırmacılar, uzay istasyonuna bir doku parçası gönderiyorlar. Orada gerçekleştirilecek olan deneyler, araştırmacıların, organın fonksiyonunu daha iyi anlamasına ve vücudun bağışıklık sisteminin stresli durumlardaki tepkisini anlamasına yardımcı olacak.