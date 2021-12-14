Elon Musk, Yine Tek Bir Tweeti ile DOGE'u Uçuşa Geçirdi

Elon Musk, Twitter'da yaptığı bir paylaşım ile bir süredir desteklediği altcoin Dogecoin'in fırlamasını sağladı. Bir süredir pek de iyi bir performans göstermeyen Dogecoin, yapılan açıklamanın ardından yüzde 30 değer kazandı.

Time dergisi tarafından "Yılın Kişisi" seçildikten sonra tartışmaların odağına oturan milyarder iş insanı Elon Musk, artık alıştığımız hareketlerine bir yenisini daha ekledi. Uzun zamandır kripto para piyasasıyla ilgili önemli bir şey söylemeyen Musk, yaptığı son açıklamayla Dogecoin piyasasına adeta ilaç gibi geldi. Uzun zamandır yatay periyotta olan kripto para birimi, Elon Musk'ın yaptığı son açıklamadan sonra yüzde 30 civarı değerlendi.

Elon Musk'ın Dogecoin hayranlığı herkes tarafından bilinen bir durum. Ayrıca Musk'ın bir Dogecoin balinası olduğu da düşünülüyor. Yaptığı son açıklamada ise Tesla ile Dogecoin'i aynı cümlede geçiren Musk, kurulduğunda hiçbir amaca hizmet etmeyen kripto para birimini dakikalar içerisinde uçurdu. Açıklamadan önce 0,15 dolar seviyelerinden işlem gören Dogecoin, saat 14:50'de 0,21 dolar seviyelerinde kadar yükselmiş durumda.

Dogecoin'in 24 saatlik fiyat grafiği şöyle

Veriler Coinmarketcap'ten alınmıştır.

Elon Musk tarafından yapılan açıklamalarda, Tesla'nın Dogecoin ile bazı ürünler satacağı ve bu sürecin nasıl ilerleyeceğinin takip edileceği ifade edildi. Bu açıklama, Dogecoin'in fırlamasına yetti. 100 binden fazla beğeniye ek olarak on binlerce etkileşim alan paylaşım, Dogecoin yatırımcısının yüzünü güldürdü. Musk'ın Twitter'daki paylaşımı şöyleydi:

Açık konuşmak gerekirse kripto para piyasaları pek de iyi günlerden geçmiyor. Piyasanın kralı olarak nitelendirdiğimiz Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2,5 civarı değer kaybı yaşadı. Bitcoin'i takip eden diğer kripto para birimleri de oluk oluk kan kaybediyorlar. Piyasalar bu durumdayken Elon Musk'ın yaptığı paylaşımla uçuşa geçen Dogecoin, en büyük market hacmine sahip 10 kripto para birimi arasında yükseliş trendine giren tek altcoin olarak tarihe geçmiş oldu...

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