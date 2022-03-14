Elon Musk, Twitter'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Enflasyon ve kripto paralarla ilgili konuşan Musk, Dogecoin'e kısa süreli yükseliş trendi kazandırdı. Birkaç dakikada yüzde 10 civarı değer kazanan Dogecoin, bu yükselişi sürdüremedi.

Yaptığı her açıklama ile gündem olmayı başaran Elon Musk, geçtiğimiz saatlerde yine Twitter'daydı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve enflasyonla ilgili bazı fikirler veren Elon Musk, uzun süredir savunucusu olduğu kripto para birimi Dogecoin'i de bir kez daha pump (Ani ve sert yükseliş) yaptırdı. Ancak bu yükseliş kısa sürdü...

ABD, 80'li yıllardan sonraki en yüksek enflasyonla mücadele ediyor. Elon Musk da tam olarak bu noktaya parmak bastı. Bu süreçte neler yapılabileceğini kendi görüşüne göre açıklayan Musk, kripto para piyasalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Gelin Elon Musk'ın açıklamalarına hep birlikte bakalım.

"Kripto paraları satmayacağım"

Twitter'da yaptığı açıklamalarda "Genel bir prensip olarak enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde dolar yerine fiziksel varlıklara, yani ev ya da hisse senedi gibi şeylere sahip olmak daha iyidir. Bitcoin, Ethereum, Dogecoin sahibiyim ve bunları satmayacağım." diyen Elon Musk, bu açıklaması ile Dogecoin'in fiyatını yüzde 10 civarında artırdı. Kripto para piyasalarının son dönemlerde yatay bir yolda ilerlediğini görmezden gelmediğimizde, bu yükselişin yatırımcı için önemli olduğunu ifade edebiliriz.

Dogecoin'in fiyat grafiği

Dogecoin fiyatı, Elon Musk'ın yaptığı açıklamalara kadar 0,111 dolar seviyelerinden işlem görüyordu. Açıklamanın gelmesiyle oldukça sert bir yükselişe başlayan Dogecoin, yalnızca birkaç dakika içerisinde 0,119 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Bu yükseliş ne yazık ki kalıcı olmadı. Dogecoin, bu makalenin yazıldığı 11:00 itibarıyla 0,114 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Elon Musk, Twitter'daki açıklamalarında SpaceX ve Tesla üzerinden de bazı enflasyon değerlendirmelerinde bulundu. Musk tarafından yapılan açıklamalarda, SpaceX ve Tesla'nın hammadde ve lojistik noktasında yüksek enflasyon baskısı altında olduğu ifade edildi.

Bu içerik yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez.