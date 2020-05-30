Grimes, “Ruhunun Bir Bölümünü” Satışa Çıkardı

Elon Musk’ın Kanadalı şarkıcı olan sevgilisi Grimes, açtığı sanat galerisinde “ruhunun bir bölümünü” açık artırmaya çıkardı. Açık artırmayı kazanacak kişi, Grimes’ın ruhunun bir parçasını aldığını gösteren yasal bir belgeye sahip olacak.

SpaceX, Tesla gibi firmalarıyla dünyanın en ünlü girişimcilerinden biri olan Elon Musk’ın sevgilisi Grimes, son derece garip bir olayla gündeme geldi. Ruhunun bir bölümünü satışa çıkardığını duyuran Grimes, açık artırmada en yüksek ücreti ödeyen kişiye ruhunun bir parçasını verecek.

Kanada’da şarkıcı olan Grimes, şarkıcı kimliğinin yanında görsel işlere de önem veriyor. Resim, fotoğraf gibi sanatsal çalışmalarını satışa çıkaran ünlü şarkıcı, bunlarla birlikte kavramsal sanat çalışmaları altında ruhunun bir parçasını da satmak istiyor.

Los Angeles’da bulunan Maccorone sanat galerisinde “Selling Out” isimli bir sergi açan Grimes, 31 Ağustos’a kadar internet üzerinden en yüksek teklif veren kişiye “ruhunun bir parçasını” sattığını gösteren yasal bir belge verecek.

Konu hakkında açıklama yapan Grimes, “Kimsenin almasını istemedim, o yüzden 10 milyon dolar diyelim, böylece satılmaz şeklinde düşündük. Ancak avukatımla birlikte düşündükçe iş felsefi açıdan daha da fazla ilginçleşti. Yasal belgeler biçiminde bir fantastik sanat eseri fikri bana çok cazip geldi. Dünyanın içinde bulunduğu mevcut durumu dikkate alırsak bir şeyi 10 milyon dolara satar mısınız?” dedi.

Kendisini her zaman görsel sanatçı olarak gördüğünü, hatta insanların onu müziğiyle tanımasını garipsediğini söyleyen Grimes, tarzının ise daha çok “huzursuz görünümlü anime - korku” türüne yakın olduğunu söyledi. Grimes, bu tarzını daha önce müzik kliplerinde de sık sık kullanmıştı.

Grimes - Musk çifti çocuklarının ismini “X Æ A-12” yapmak istemişlerdi

Kısa süre önce Elon Musk’tan bir çocuk sahibi olan Grimes, çocuğunun ismini X Æ A-12 yapmak istemişti, ancak Kaliforniya’da buna izin verilmediği için sayıyı roma rakamına çevirmek zorunda kalmışlardı. Bloomberg’e konuşan Grimes ise çocuğuna “Little X” şeklinde seslendiğini söyledi.