Elon Musk'ın Özel Jetini Takip Eden Genç, Bir Şirket Kuracak

Geçtiğimiz günlerde Elon Musk'ın bizzat kendisine ulaşıp özel jetini takip etmesini bırakmasını istediği 19 yaşındaki genç, takip olayını tüm milyarderlere yaymayı planlamaya başladı. Genç, bu sektörde milyonlarca dolar olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz gün Elon Musk’ın özel jetini adım adım takip eden bir bot oluşturan gence para teklif ettiğini, gencin de bu teklifi reddedip 10 katı değerinde karşı teklifte bulunduğunu aktarmıştık. Henüz 19 yaşındaki Jack Sweeney, oluşturduğu Twitter botuyla Elon Musk’ın özel jeti her iniş ya da kalkış gerçekleştirdiğinde bunu konumuyla birlikte platformda paylaşıyordu.

Elon Musk, doğal olarak gizlilik ve güvenlik endişeleri nedeniyle de Sweeney’e 5 bin dolarlık teklifte bulunmuştu. Fakat Sweeney, bu teklifi yeterli bulmayıp 50 bin dolar istemişti. Genç, Musk’tan henüz yanıt almamış olsa da genç, artık bu pek de etik olmayan yoldaki fırsatı gördüğünü açıkladı. Sweeney, Musk’ın yanı sıra diğer milyarderlerin de özel jetlerinin takip edilmesini sağlayacak bir platform kuracak.

Milyon dolarların havada uçuştuğu bir sektör:

Jack Sweeney

Özel jet takip işini bir iş fırsatına çevirmek aslında hiç de ciddi olmayan bir şey değil. Nasdaq Data Link gibi devasa şirketler, aslında uzunca bir süredir bu takip işini çeşitli amaçlar doğrultusunda müşterilerine para karşılığında sunuyorlar. Nasdaq Data Link’ten devam etmek gerekirse platform, iş dünyasındaki önemli gelişmeleri ve gelebilecek haberleri, önemli kişilerin nereye gittiğini takip etmenizi sağlayarak önceden öğrenmenizi sağlıyor.

İşte Sweeney de tam bu doğrultuda yola koyulmaya karar verdi ve ‘Ground Control’ isimli bir şirket kurma girişimine başladı. Sweeney, yaptığı açıklamada uçuş takip platformlarının her yıl milyonlarca dolar kazandığını açıklarken bu milyonlarca doların yalnızca küçük bir kısmının bile kendisi için yeterli düzeyde gelir olacağını belirtti.

Öte yandan bazı uzmanlara göre çeşitli platformlardaki uçuş verilerini alarak bunları binlerce dolar karşılığında müşterilere satma devri sona yaklaştı. Bu tür bir hizmet veren JetTrack’in başındaki isim olan Colby Howard, bu iş modeli için “Verileri kazıyıp yüz binlerce dolara sattığınız kovboy günleri çoktan geride kaldı.” ifadelerini kullandı.