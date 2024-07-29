Elon Musk, geçtiğimiz günlerde ABD Başkan Yardımcısı ve Başkan Adayı Kamala Harris'in deepfake bir videosunu paylaştı. Bu tarz videoların yasak olmasına rağmen X'ten kaldırılmaması, birçok kişinin tepkisini çekti.

Elon Musk yönetimindeki sosyal medya platformu X, son zamanlarda sayısı iyice artan ve insanları kandırmaya yönelik olan deepfake videoların paylaşılmasını yasaklıyordu. Bu durum, direkt olarak şirketin politikalarında belirtilmişti.

Ancak bugün yaşanan bir gelişme, politikanın herkes için geçerli olmayabileceğini gösterdi. Öyle ki Elon Musk, şu anki ABD Başkan Yardımcısı ve önümüzdeki seçimlerde aday Kamala Harris’in sahte bir videosunu paylaştı.

Gönderi günler geçmesine rağmen kaldırılmadı, kullanıcılardan tepki yağdı

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Musk, 27 Temmuz günü kendi hesabından bir video paylaştı. Bu video, Harris’in gerçek seçim kampanyası reklamının bir parodisiydi. İlk olarak YouTube’da paylaşılan bu video, Harris'in söylemediği şeyleri içeriyordu ve muhtemelen yapay zekâyla oluşturulmuştu. Musk, paylaşımında gülen bir emojiyle “Bu harika.” İfadelerini kullandı.

Milyarder girişimcinin bu paylaşımı günler geçmesine rağmen hâlâ kaldırılmadı. Yasağa yasak rağmen direkt olarak Musk’ın bu tarz bir video paylaşıp, gerçek olmadığını belirtmemesi ve paylaşıma karşı bir herhangi bir hamle yapılmaması da kullanıcıların tepkisini çekti. Videonun asıl paylaşımında parodi olduğuna dair ibareler yer alıyordu. Ancak Musk’ın paylaşımında bu ifadeye yer verilmedi.

Sahte videoların özellikle seçimler gibi hassas konularda olumsuz sonuçlara neden olabileceğini biliyoruz. Gelen tepkilerin çoğu da buna yönelik. X’ten dünya çapında gündem olan bu paylaşıma ilişkin bir açıklama gelmediğini belirtelim.