Elon Musk, Mark Zuckerberg ile aralarında asla gerçekleşmeyen kafes dövüşünü yine gündeme getirdi. Musk, Zuckerberg ile "her zaman, her yerde, her kural altında dövüşebileceğini" ifade etti.

Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda tüm dünya, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk ile Meta CEO'su Mark Zuckerberg arasındaki kafes dövüşünü konuşuyordu. Dünyanın en zengin 5 insanı arasında yer alan iki milyarder, kısa bir süreliğine ciddi ciddi bir dövüş planlamıştı. Ancak merakla beklediğimiz karşılaşma hiçbir zaman gerçekleşmedi. Zuckerberg ise yaptığı bir açıklamada "Musk'ın dövüş konusunda hiçbir zaman ciddi olmadığını" belirtmişti. Zuckerberg-Musk dövüşü zamanla unutulurken bugün bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Musk, dövüşe ilişkin bir açıklama yaparak "Yoksa yine mi geçen seneki şeyler olacak." dedirtti. Musk: "Zuckerberg'le her zaman, her yerde, her kural altında dövüşürüm" *Videoyu görüntüleyemiyorsanız buradaki bağlantıya tıklayın. X'te paylaşılan bir videoda Elon Musk'a Zuckerberg sorusu yöneltiliyor. Musk ise bu soruya "Zuckerberg ile her zaman, her yerde, her kural altında dövüşürüm." ifadelerini kullanarak asla gerçekleşmeyen dövüşü yine gündeme getirdi. Videoya baktığımızda Musk'ın bu ifadeleri gülerek söylediğini görebiliyoruz. Yani muhtemelen şakayla karışık bir şekilde bu demeci vermiş olabilir. Zaten Musk'ın bu konu hakkında hiçbir zaman ciddi olmadığını söylememiz mümkün. O yüzden bu açıklamayı da pek ciddiye almamak gerekiyor. Zuckerberg'den yanıt geldi Tahmin edebileceğiniz gibi bu video kısa sürede gündem oldu ve Zuckerberg'ün de kulağına gitti. Meta CEO'su, Türkiye'de kullanılamayan X rakibi uygulaması Threads üzerinden yaptığı bir paylaşımla "Bunu gerçekten yine mi yapıyoruz?" ifadelerini kullandı. İkili arasındaki atışmaların tekrardan başlayıp başlamayacağını zaman geçtikçe göreceğiz. Ancak tıpkı geçen seneki gibi muhtemelen hiçbir sonucu olmayacaktır.

