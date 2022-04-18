Elon Musk, Mars Biletinin Fiyatına Dair Açıklama Yaptı

SpaceX kurucusu Elon Musk, TED başkanı Chris Anderson ile yaptığı röportajda Mars’ta yaşam için bir biletin ne kadar olacağına dair bir konuşma yaptı. Musk, gelecekte Mars biletinin ne kadar olabileceğini ve bu miktarın ‘karşılanabilir’ olduğunu düşündüğünü belirtti.

Elon Musk'ın şirketi SpaceX, önümüzdeki yıllarda kızıl gezegen Mars’ta kendi kendine enerji üreten bir şehir inşa etmeyi planlıyor. TED konferanslarının başkanı Chris Anderson ile Pazartesi günü yayınlanan bir konuşmada Musk'a, Mars’a yapılacak bir yolculuğun fiyatı soruldu. Elon Musk’ın cevabı ise kendisine göre normal olsa da kamuoyunu biraz şaşırttı.

Musk, fiyatın ekonominün güncel durumuna göre belirleneceğini ve aynı zamanda Mars seyahatini, Mars'ta bir şehir inşa etmek için ihtiyaç duyulan yaklaşık bir milyon insanı çekecek kadar uygun maliyetli hale getirme ihtiyacının da bulunduğunu belirtti.

“Mars’a bilet 100.000 dolar olmalı”

TED başkanı Chris Anderson, Musk’a bir Mars biletinin 100.000 dolar gibi ‘karşılanabilir’ bir miktar olup olmayacağını sordu. Soruyu cevaplayan Elon Musk, şu ifadeleri kullandı: "Mars'a taşınmak 100.000 dolara mal olabilir ve bence neredeyse herkes bu miktarı çalışıp biriktirebilir ve isterse Mars'a gidebilir."

Daha önceki haberlere göre SpaceX kurucusu Elon Musk, 2020'de Mars'ta bir şehir inşa etmek için 2050 yılına kadar 1 milyon insanı Mars'a göndermek için 10 yıl boyunca 1.000 SpaceX Starship uzay gemisi inşa etmeyi planladığını belirtmişti. O zaman yaptığı açıklamada Mars'a inecek ilk insanın 2029'da bunu gerçekleştirebileceğini öngörmüştü.

Yani şimdiden 100.000 dolar için biriktirmeye başlayabilirseniz, bundan 7 yıl sonra belki de bir Mars vatandaşı olabilirsiniz. Bu arada bu haberi yazarken ki güncel kurda 1 dolar = 14,65 Türk Lirası. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.