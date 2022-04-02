Mars Yüzeyinde Yakın Bir Tarihte Patlama Gerçekleşti

Mars günümüzde çok sayıda araştırmaya konu oluyor ve yörüngesinde dönmeye devam eden keşif araçlarından Kızıl Gezegen'in şimdiye kadar görmediğimiz görüntüleri gelmeye devam ediyor. NASA'nın keşif aracından gelen yeni bir fotoğraf ise Mars'ın yüzeyinde yakın bir zamanda yaşanan çarpmanın etkilerini taşıyor.

Mars yüzeyinde yapılan araştırmalar her ne kadar uzun yıllardır devam ediyor olsa da Kızıl Gezegen hakkında hala bilmediğimiz ve yeni keşfettiğimiz çok fazla şey var. Mars etrafında dönen keşif araçları her geçen gün bizlere gezegenle ilgili yeni bilgiler gönderemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle Mars yüzeyinde çiçeğe benzer bir oluşum keşfedildiğini paylaşmıştık. Araştırmacıların bu görüntü üzerinde yaptığı çalışmaların ardından oluşumun bir mineral oluşumu olduğu tespit edilmişti. Bugün ise Mars yüzeyinde kaydedilen bir başka görüntü de Mars yüzeyinde patlama yaşandığı tespit edildi.

Mars yüzeyine çarpan nesne patlama etkisi yarattı

Mars yüzeyinin kraterlerle kaplı olduğu ve bu kraterlerin birçoğunun büyüklüğünün devasa boyutlarda olduğu bir gerçek. Şimdiye kadar Mars yüzeyinde şimdiye kadar genişliği 4.000 km büyük 43.000 krater olduğu tespit edildi. Bu kraterlerin yanı sıra Arizona’nın 1200 metre genişliğindeki ünlü Barringer Krateri büyüklüğünde çeyrek milyondan fazla çarpma krateri olduğu tahmin ediliyor. Mars yörüngesinde dönen NASA’nın keşif aracı tarafından şimdiye kadar kaydedilen en yakın zamanda oluşmuş olan çarpma kraterlerinden biri kayıt altına alındı.

Keşif aracının Mars yüzeyinde bir ‘siyahlık’ keşfetmesi üzerine bir yakın çekim fotoğrafı çekmesi sonrası, araştırmacılar bu konuda yeni incelemelerine başladı. Çarpma kraterinin Şubat 2006 ila Mart 2014 arasında bir nesnenin Mars’a çarpması sonucu oluştuğu tespit edildi. Bununla birlikte çarpma sonrası oluşan çukurun derinliğinin 5 km’den yüksek ise yaklaşık 5 km olduğu tahmin ediliyor. Bir asteroit veya göktaşı çarpması sonucu oluştuğu düşünülen kraterler etrafında patlamanın izleri net bir şekilde görülebiliyor.

Mars yüzeyindeki çarpmanın etkileri milyonlarca yıl orada duracak

Her ne kadar pek çok açıdan Mars, Dünya’dan farklı bir gezegen olsa da tıpkı Mars gibi Dünya da çok sayıda çarpma krateri barındıyor. Dünya’da var olan çok sayıda çarpma krateri gezegenimizin aktif jeolojik faaliyetlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor.

Mars, bu konuda Dünya kadar hareketli bir gezegen değil ancak kraterlerle kaplı Kızıl Gezegen jeolojik faaliyetlerden en az Dünya kadar etkileniyor. Mars’ın bu kraterlerini örtebileceği ormanları ve denizleri olmaması sebebiyle de yüzeyinde oluşan herhangi bir krater çok daha kolay göze çarpabiliyor. Yani Kızıl Gezegen, yüzeyindeki bu yeni çarpma kraterinin izlerini belki de milyonlarca yıl boyunca taşımak zorunda kalacak.