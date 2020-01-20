Elon Musk, Mars Yolcuları İçin Bir Kredi Sistemi Önerdi

SpaceX CEO’su Elon Musk, Mars’a gitmek isteyen ancak bunun için gerekli maddi güce sahip olmayanlar için yeni bir teklifle karşımıza çıktı. Musk, bir borçlanma sistemi önererek yeterli parası olmayanların da Mars'a gidebilmesinin önünü açmak istiyor.

Elon Musk’ın hayalleri arasında Mars’ta insan kolonileri kurulmasına ön ayak olmak ve uzay turizmini mümkün hâle getirmek olduğu biliniyor. Uzayda yerleşik düzen kurulabilmesi için insan gücü gerekiyor ve Musk, bu insanların kızıl gezegene erişebilmesi için elinden geleni yapmaya kararlı.

Mars yolculukları oldukça pahalı ve şu anda gidiş dönüş uzay gemisi biletlerinin tahminen 500 bin dolar olacağı düşünülüyor. Musk ise amacının 'bu yolculukların ABD’de bir ev fiyatına yapılabilmesi' olduğunu açıklıyor.

Elon Musk, ilginç bir kredi sistemi önerisi sundu:

Elon Musk’a göre bu yolculuklar, bir gün bir daire fiyatına yapılabilecek. Bu da oldukça ciddi bir maddi güç gerektiriyor. 2050 yılında Mars’ta şehir kurulması amaçlanıyor. O şehirlerde pek çok iş olacağını daha önce belirten Musk; Mars yolcuları için yolculuk öncesinde kredi çekilmesi ve yolcuların Mars'taki işleri yaparak kazandıkları paralarla bu kredileri ödemesi üzerine kurulu bir sistem önerisinde bulundu.

Normal bir ev kredisi ile Mars bileti kredisi tabii ki aynı değil. Aldığınız bir evi daha sonra satabiliyorsunuz. Mars biletini ise satmak mümkün olmuyor. Ayrıca işin finansal yönü de farklı. Ev kredileri bir mülk için verildiğinden uzun sürelidir ancak herhangi bir hizmet için bu kadar uzun süreli kredi verilmez. Ülkemizde de ev kredileri uzun vadeli olabiliyor ancak ihtiyaç kredileri o kadar uzun vadelere erişemiyor.

Kredileri arz/talep dengesi belirleyecek:

"İsteyen herkesin gidebileceği şekilde yapılmalı, parası olmayanlar için krediler mevcut olmalı."

Musk’ın kredi önerisinde şartları arz/talep dengesi belirleyecek. Musk’ın söylediğine göre Mars’a yapılacak yolculukların her birinde 100 kişi yer alacak. Bu kişiler şehirlerin kurulmasında aktif rol alacak.

Mars yolculuğu ilk başta varlıklı kişilerin ilgisini çekecektir ancak bu ayrıcalığa erişen kişilerin sayısı arttıkça Mars yolculuğunun bir özelliği kalmadığını düşünen bu kesim ilgi göstermeyecektir. Hâliyle Musk’ın daha çok yolcuya ve Mars’ı gidilip görülmek istenecek bir yere dönüştürmek için insan gücüne ihtiyacı var. Mars yolculukları hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bir gün Mars’ta insan kolonileri kurulacak mı?