SpaceX, Tesla gibi şirketlerle büyük atılımlar yapan Elon Musk’ın insan beynini bilgisayarla birleştirecek arayüzler geliştiren şirketi Neuralink’in 28 Ağustos’ta etkinlik düzenleyeceği duyuruldu. Duyuruyu, bizzat Musk’ın kendisi yaptı.

Elon Musk, yapay zekayla insan beynini birleştirmeyi hedefleyen şirketi Neuralink’in, 28 Ağustos’ta önemli bir duyuru yapacağını duyurdu. Yapılacak duyuru hakkında çok fazla bilgi vermeyen ünlü CEO, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Onları yenemezsen, onlara katıl” ifadesini kullanarak Neuralink’in görev beyanı yapacağını söyledi.

Geçtiğimiz sene San Francisco’da bir etkinlik düzenleyen Neuralink, maymun ve insan beynine elektrot yerleştirme konusunda çalışmalar yaptığını söylemişti. Bu şekilde bir nevi bilgisayarları insan beynine bağlamayı amaçlayan şirket, Elon Musk’ın da bir başka çılgın projesi olarak görülüyor. Bununla birlikte şirketin resmi Twitter hesabından etkinlikle ilgili hiçbir açıklama yapılmadığını söylemek gerekiyor. Yine de Neuralink’in CEO’sunun attığı tweet, doğrulayıcı olabilir.

İlk olarak 2017 yılında kurulan Neuralink, “İnsanları ve bilgisayarları birbirine bağlamak için ultra yüksek bant genişliğine sahip beyin-makine arayüzleri” yaratma mottosuyla karşımıza çıkmıştı. Bu fikir ciddi anlamda çok etkileyici olsa da yakın gelecekte bu çapta bir ilerlemenin görülmesi beklenmiyor, ancak inme, kanser sebepli beyin yaralanmaları gibi rahatsızlığı olan insanlara önemli kolaylıklar sağlayacağı düşünülüyor. Teknoloji iyiden iyiye geliştiğindeyse herhangi bir engeli bulunmayan insanların da bu teknolojiyi kullanmaya başlayacağı düşünülüyor.

Ne zaman kullanılacak?

Neuralink’in geliştirdiği teknoloji, korkutucu olduğu kadar heyecan verici olsa da bu teknolojiyi sahalarda görmeyi henüz beklemiyoruz Şirketin CEO’su Musk, daha önce yaptığı açıklamalarda, bu teknolojinin kullanılabilir hale gelmesinin yaklaşık 10 yıl sürebileceğini söylemişti. Bu süre kulağa uzunmuş gibi gelebilir, ancak yapay zekaların gelişim hızı düşünüldüğünde çok yakında yeni atılımlar görmeyi de bekliyoruz. Peki sizce Neuralink, 28 Ağustos’ta düzenlenecek etkinlikte neler tanıtacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.