Elon Musk, Özel Uçağına Çiğ Köfte Sipariş Etmiş [Video]

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, paylaşılan yeni bir videoya göre 2017 yılındaki Türkiye ziyaretinde uçağına çiğ köfte sipariş etti. Detaylar, doğrudan siparişi alan restoran zincirinin yönetim kurulu başkanı tarafından verildi.

Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucusu ve CEO’su Elon Musk, 2017 yılında Türkiye’ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti. Teknoloji dünyasının önde gelen ismi, Kasım 2017’deki ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmiş, Anıtkabir’i ziyaret etmiş ve etkileri günümüze de yansıyan önemli anlaşmalar gerçekleştirmişti.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde YouTube’da yayımlanan bir röportaj, Musk’ın ziyareti hakkında kulağa ilginç gelen ancak son derece olası bir olayı ortaya çıkardı. Türkiye’nin yeme-içme alanındaki markalarının hikâyelerini birinci ağızdan aktaran ChefStory. YouTube kanalının videosuna konuk olan Develi Restaurantları’nın Yönetim Kurulu Başkanı Arif Develi, bu ziyaretinde Elon Musk’a hizmet verdiklerini, hatta sonrasında paket servis ile çiğ köfte gönderdiklerini açıkladı.

"Paket hazırlayıp uçağına yolladık"

“Üniversiteyi Harvard’da okuyan bir arkadaşım yakın bir arkadaşının Elon Musk’ın ekibinde olduğunu söyledi. Biz de Türkiye ziyareti sırasında Elon Musk’ı Develi’de misafir etmek istediğimizi ilettik. Musk ve ekibi gelip yemeklerden tattı. Fıstıklı kebabı çok sevdi. Hatta anı defterimize ‘Muhteşem lezzetler için teşekkür ederim’ diye not yazdı.

Türkiye’den ayrılmadan önce de ekibi tekrar bize ulaştı ve Musk’ın tekrar bizden yemek istediğini iletti. Biz de içinde yöresel ürünler olan, çiğköfte, fıstıklı kebap ve içli köftenin olduğu bir paket hazırlayıp uçağına yolladık.“

Arif Develi’nin hikâyesi, Elon Musk’ın 2017’deki ziyaretinin Türk mutfağı deneyimi detaylarını da ortaya çıkarmış oldu..