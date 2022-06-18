Elon Musk'ın İstanbul'un Fethi Paylaşımı Viral Oldu

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, İstanbul'un fethine gönderme yapan bir paylaşımda bulundu. Hâliyle paylaşım kısa süre içinde sosyal medyanın gündemine oturdu.

200 milyar dolardan fazla servetiyle dünyanın en zengin insanı unvanını elinde bulunduran SpaceX ve Tesla CEO’su Elon Musk, işleri dışında diğer konularla da sık sık gündeme geliyor. Örneğin ünlü iş insanı geçtiğimiz gün popüler kripto para birimi Dogecoin’i manipüle ettiği gerekçesiyle dava edilmişti.

50 yaşındaki iş insanı son zamanlarda sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla da tartışma yaratıyordu. Ünlü milyarder şimdi de yaptığı yeni bir paylaşımla dikkat çekti. Musk, geçtiğimiz saatlerde Twitter’dan İstanbul’un fethine atıfta bulunan bir tweet paylaştı.

Elon Musk'ın 1453 tweeti:

Elon Musk, Twitter üzerinden paylaştığı bir gönderide Fatih Sultan Mehmet komutasındaki Osmanlı ordusu tarafından gerçekleşen İstanbul’un fethedilişine ve 1453 tarihine gönderme yaptı. Ünlü milyarderin paylaşımındaki görselde bir bizans askerinin yatakta yattığı ve ‘Kapıyı kilitlemiş miydim?’ dediği görülüyor. Ayrıca paylaşımda ‘Constantinople 1453’ ifadelerinin bulunması da dikkat çekiyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi Musk’ın bu paylaşımı kısa sürede viral oldu. Birçok Türk ve yabancı kullanıcı, 300 binden fazla beğeni ve onlarca yanıt gelen gönderiye akın ederek yorumlarını paylaştı. Gelin hep beraber bu paylaşıma gelen tepkilerden bazılarına bakalım.

İşte gelen tepkiler

"Constantinople surları zaptedilemez olduğu için mutluyum. Bir saniye, Osmanlının elindeki nedir?"

"İki resim arasındaki farkı bulmanız gerekiyor"

"İkisi de aynı"

"Constantine XI: Korkmayın! Surlar bizi koruyacak"

"Evet ama o başka bir yol biliyor."

"Endişelenme, kapıyı 1453'te kilitledik."