Elon Musk'ın Intel'i Satın Alabileceği İddia Edildi

Elon Musk'ın Intel'i satın almak istediğine dair iddialar dolaşmaya başladı. Musk'ın, Qualcomm ve Global Foundries ile bir araya gelerek şirketi satın alabileceği öne sürüldü.

Yapay zekâ yarışında geride kalması nedeniyle kötü bir dönemden geçen Intel’in, son zamanlarda satılabileceğine dair birçok iddia dolaşıyordu. Bugün ise Intel’in geleceği hakkında herkesi daha da şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

Ünlü analist Dylan Patel tarafından ortaya atılan bir iddiaya göre Intel’i satın almak için birden fazla büyük isim bir araya geldi. Bunlar arasında Elon Musk’ın da olduğu söyleniyor.

Elon Musk, Qualcomm ve Global Foundries’in Intel satın alımı için görüşmeler yaptığı söyleniyor

Patel’in iddiasına göre Elon Musk’ın yanı sıra teknoloji devleri Qualcomm ve Global Foundries, Intel’i satın almak için bir araya geldi. Bu şekilde Intel’in kurtarılmasının amaçlandığı iddia edildi.

Qualcomm’un Intel’i satın alacağı iddiasını ilk kez görmüyoruz. Daha önce birçok kez bu söylenti dolaşmıştı. Ancak en son çıkan haberlerde şirketin bundan vazgeçtiği iddia edilmişti. Şimdiki iddia ise birkaç ortakla birlikte yeniden bu fikri düşünmeye başlamış olabileceğini gösterdi.

Elon Musk’ın isminin geçmesi de oldukça beklenmedik bir iddia. Ancak Musk ile yakın olmasıyla bilinen Trump’ın ABD Başkanı koltuğuna oturması, bu satın alımın gerçekleşme ihtimalini güçlendiriyor.

İddiaların gerçek olup olmadığını bilmiyoruz. Tamamen uydurma da olabilir gerçek de çıkabilir. Intel satın alımındaki gizli ismin gerçekten Elon Musk mı olup olmadığını zamanla göreceğiz.