MSI, 2025 model dizüstü bilgisayarlarını tanıttı. Yeni modeller, NVIDIA RTX 50 serisi ekran kartları ve Intel ile AMD işlemcilerle güçlendirilmiş durumda.

MSI, 2025 yılı için yeni nesil oyun dizüstü bilgisayarlarını tanıttı. Şirket NVIDIA'nın RTX 50 serisi ekran kartları ve Intel ile AMD'nin en yeni işlemcileriyle güçlendirilmiş bu modellerle, oyunculara yüksek performans ve şık tasarımlar sunmayı hedefliyor.

MSI, 2025 model oyun dizüstü bilgisayarlarını güçlü donanımlarla donatıyor. Yeni Titan, Raider, Stealth ve Vector gibi modellerde, NVIDIA RTX 50 serisi ekran kartları, Intel ve AMD işlemci seçenekleri ve Mini LED ekranlar gibi özellikler bulunuyor.

Öne çıkan özellikleri

Çoğu modelde RGB aydınlatma, geniş bağlantı noktası seçenekleri ve yüksek kapasiteli bataryalar yer alıyor. Yeni dizüstü bilgisayarlar, geniş ekran seçenekleriyle büyük bilgisayarları tercih eden oyunculara hitap ediyor.

MSI Titan 18 HX AI: 18 inçlik Mini LED ekran, 3840 x 2400 çözünürlük (16:10) ve 120Hz yenileme hızı ile dikkat çekiyor. RTX 5080 veya 5090 GPU seçenekleri, Intel Core Ultra 9 275HX işlemci ve 96GB DDR5 RAM desteği sunuyor.

18 inçlik Mini LED ekran, 3840 x 2400 çözünürlük (16:10) ve 120Hz yenileme hızı ile dikkat çekiyor. RTX 5080 veya 5090 GPU seçenekleri, Intel Core Ultra 9 275HX işlemci ve 96GB DDR5 RAM desteği sunuyor. MSI Raider 18 HX AI: Titan’a benzer özellikler sunan Raider, RGB aydınlatmalar ve Intel Ultra 9 275HX veya AMD Ryzen 9 9955HX3D işlemci seçenekleri ile geliyor.

Titan’a benzer özellikler sunan Raider, RGB aydınlatmalar ve Intel Ultra 9 275HX veya AMD Ryzen 9 9955HX3D işlemci seçenekleri ile geliyor. MSI Vector A18 HX: Sade tasarımı ve AMD işlemci seçenekleri ile dikkat çeken Vector, 240Hz IPS ekran ve RTX 5070 Ti / 5080 GPU seçenekleri sunuyor.

Sade tasarımı ve AMD işlemci seçenekleri ile dikkat çeken Vector, 240Hz IPS ekran ve RTX 5070 Ti / 5080 GPU seçenekleri sunuyor. MSI Stealth 18 HX AI: Stealth serisi, daha ince bir tasarıma sahip olup 18 inçlik 4K 120Hz veya QHD 240Hz ekran seçenekleri sunuyor. Intel Ultra 9 275HX veya AMD Ryzen AI 9 HX 370 işlemci seçenekleri ile donatılmış.

Stealth serisi, daha ince bir tasarıma sahip olup 18 inçlik 4K 120Hz veya QHD 240Hz ekran seçenekleri sunuyor. Intel Ultra 9 275HX veya AMD Ryzen AI 9 HX 370 işlemci seçenekleri ile donatılmış. MSI Cyborg A17 AI: Şeffaf tasarımı ve RTX 50 serisi GPU seçenekleriyle dikkat çeken Cyborg, Intel Core Ultra 7 240H veya AMD Ryzen 7 260 işlemcileriyle geliyor.

Şeffaf tasarımı ve RTX 50 serisi GPU seçenekleriyle dikkat çeken Cyborg, Intel Core Ultra 7 240H veya AMD Ryzen 7 260 işlemcileriyle geliyor. MSI Crosshair 18 HX AI ve MSI Pulse: Daha uygun fiyatlı seçenekler sunan Crosshair ve Pulse, RTX 5070 GPU’larına kadar seçenekler ve güçlü performans vadediyor.

MSI, 2025 modeli dizüstü bilgisayarlarıyla oyun dünyasına güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor. NVIDIA'nın RTX 50 serisi ekran kartları ve gelişmiş yapay zekâ özellikleriyle donatılan bu yeni modeller, oyuncuların farklı ihtiyaçlarına hitap edecek şekilde çeşitlendirilmiş durumda.