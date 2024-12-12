Elon Musk, Serveti 400 Milyar Doları Geçen İlk Kişi Oldu

Sabah saatlerinde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, uzay taşımacılık şirketi SpaceX'in 350 milyar dolarlık değerlemeye ulaştığından bahsetmiştik. Bu durumun Elon Musk'ın servetine de doğrudan etki ettiğini söylemiştik.
Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda Elon Musk'ın net serveti, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 447 milyar dolara ulaştı. Bu durum, Elon Musk'ın 400 milyar dolar net servet barajını aşan ilk insan olmasını sağlamış oldu. Ayrıca listenin ikinci sırasında yer alan Jeff Bezos'un Elon Musk'a ulaşma durumu, neredeyse kalmamış oldu.
Bloomberg Milyarderler Endeksi'ndeki son durum şöyle:
|İş insanı
|Net varlığı
|Elon Musk
|447 milyar dolar
|Jeff Bezos
|249 milyar dolar
|Mark Zuckerberg
|224 milyar dolar
|Larry Ellison
|198 milyar dolar
|Bernard Arnault
|181 milyar dolar
Bu arada; Forbes Milyarderler Endeksi'nde daha farklı sonuçlarla karşılaştığımızı da söylemek gerekiyor. Forbes'in endeksine göre Elon Musk'ın serveti, 374,9 milyar dolar. Ancak her iki endeksin de yakın bir gelecekte daha tutarlı hâle geleceğine inanıyoruz.
Forbes Milyarderles Endeksi'ne göre en zenginler listesi şöyle:
|İş insanı
|Net varlığı
|Elon Musk
|374,9 milyar dolar
|Jeff Bezos
|243,7 milyar dolar
|Larry Ellison
|223,4 milyar dolar
|Mark Zuckerberg
|218,6 milyar dolar
|Bernard Arnault
|172,7 milyar dolar
SpaceX'in son yatırım turuna ilişkin bilgiler için: