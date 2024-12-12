SpaceX, imzalanan bir hisse satım anlaşmasıyla 350 milyar dolarlık değere ulaştı. Şirketin değeri, son bir yılda %100 arttı.

Geçtiğimiz haftalarda çıkan haberlerde Elon Musk’ın uzay şlrketi SpaceX’in yeni bir hisse satım programı için yatırımcılarla görüştüğü bildirilmişti. Eğer bu anlaşma sağlanırsa da şirketin değerinin ciddi oranda artacağı aktarılmıştı.

Şimdi ise bu anlaşma resmen gerçekleşti. Henüz uzay araçları konusunda bir rakibi bulunmayan şirketin değeri, artık Coca-Cola ve McDonalds gibi devlerden çok daha fazla.

350 milyar dolar değerlemeye ulaştı

Hisse satım anlaşmasının ardından şirketin değerlemesi 350 milyar dolar seviyelerine kadar gelmeyi başardı. Bu da Haziran 2024’ten bu yana %67 civarında artış demek. Daha da eskiye gidersek Aralık 2023’te açıklanan 175 milyar dolara baktığımızda son bir yılda %100 yükseldiğini görüyoruz.

SpaceX’in Falcon 9 başta olmak üzere uzay araçları ve roketleriyle apayrı bir seviyede olduğunu biliyoruz. Birçok uçuşu onlar gerçekleştiriyor. Ayrıca Starship gibi insanlığı bir gün Mars’a götürebilecek devrimsel bir aracı da test ediyor. Bunlar dışında uydu interneti Starlink gibi hizmetleri de var. Bu kadar başarılı olması, değerlemesinin artmasının pek de şaşırtıcı olmadığının göstergesi.

Elon Musk da bu durumdan nasibini aldı. Öyle ki açık ara farkla dünyanın en zengin insanı olan ünlü girişimcinin net serveti artış gösterdi. Forbes’a göre 375 milyar dolar civarlarına kadar gelmeyi başardı. Bloomberg’ün milyarderler endeksinde ise 400 milyar doları aşmış.

SpaceX’i çok daha hareketli günlerin beklediğini de söyleyebiliriz. Elon Musk, ABD Başkanı seçilen Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen bir isim. Hatta “sağ kolu” olarak bile tanımlanıyor. Bu da SpaceX’in daha önce karşılaştığı tüm düzenleyici baskılarından ve engellemelerinden kurtulup istediklerini yapabileceğini gösteriyor.