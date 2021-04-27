Elon Musk SolarCity Projesinde Yaptıkları Hatayı İtiraf Etti

Yatırımcıları ile gerçekleştirdiği konferans görüşmesinde SolarCity projesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Elon Musk, çatılardaki çeşitliliğin neden olacağı maliyet artışını yanlış hesapladıklarını ifade etti. Musk, bu nedenle çatılarda kurulum maliyetlerinin iki ya da üç kat arttığını, bu nedenle de müşterilerinden anlaştıklarının üzerinde bir fiyat talep ettiklerini belirtti.

Pazartesi günü (dün) Tesla'nın 2021 1. çeyrek mali raporları ile ilgili olarak yatırımcılarla bir konferans görüşme gerçekleştiren Tesla CEO'su Elon Musk, temiz enerjiye geçiş ile ilgili en önemli projelerinden biri olan SolarCity hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu.

SolarCity kapsamında duyurulan ve çatıları güneş enerji panelleri ile kaplayan projesinde yoğun talebi karşılama noktasında sıkıntı yaşadıklarını ve söz konusu güneş enerjili çatı ürünlerini yaygın olarak tüketicilerle buluşturamadıklarını ifade eden Elon Musk, Tesla'nın bu konudaki en büyük hatasının ise fiyatlandırma konusunda olduğunu ifade ediyor.

Tesla, SolarCity'nin kurulum maliyetlerini yanlış hesapladığından müşterilerinden anlaştıkları fiyatın üzerinde bir bedel talep ediyor

Çatıların öngörülenden çok daha karmaşık ve çeşitli olduğunu belirten Elon Musk; çatıların sahip olduğu çıkıntılar, kullanılan yapı malzemesi ya da sağlamlığına bağlı olarak güneş enerji sisteminin kurulum maliyetini iki ya da üç kat artırabildiğini ifade ederken; bu nedenle kurulum sırası geldiğinde müşterilerinden anlaştıkları fiyat yerine daha yüksek bir fiyat talep ettiklerini belirtti.

Musk tarafından yapılan açıklamalara göre çatılarına SolarCity kurmak için Tesla ile anlaştıklarından daha yüksek bir fiyat ödemek istemeyen müşterilere depozitoları geri ödeniyor. Aslına bakacak olursak Musk'ın bu itirafı, talebin oldukça yüksek olduğu SolarCity'nin neden hala kar edemeyen bir proje olduğunu da açığa çıkarmış oluyor. Zira Tesla, yılın ilk çeyreğinde enerji üretimi ve depolama ürünlerinden 494 milyon dolar gelir elde etmiş olsa da bölüm genel anlamda kar elde edemedi.