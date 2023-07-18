Her gün yeni bir gündemle karşımıza çıkan Elon Musk, bugün de sosyal medyadaki ‘takipçi’ sözcüğünün yerine kullanılabilecek yeni bir alternatif arayışına girmiş gibi duruyor. Musk'ın konuyla ilgili attığı Tweet'in altına kullanıcılardan öneriler gelmeye başladı bile...

Bugün Twitter'da 'takipçi' kelimesi yerine daha iyi başka bir sözcük bulup bulamayacağımız konusunda Tweet atan bir kullanıcıya, Elon Musk'ın “Doğru” diyerek cevap vermesi üzerine kullanıcılardan alternatif önerileri gelmeye başladı.

Musk, konuyla ilgili daha sonra herhangi bir Tweet atmadı fakat bunu her an çok saçma veya çok mantıklı bir yönde değiştirebileceğini tahmin etmesi zor değil. Şimdilik yalnızca Tweet'in altına gelen önerilerle yetinip belki kendimiz de bazı terimler üretebiliriz.

'Takipçi' sözcüğünü istemeyen Twitter kullanıcısı ve Elon Musk arasında geçen diyalog şöyleydi:

"'Takipçi' teriminden nefret ediyorum. Daha iyi bir şey bulamaz mıyız?"

"Doğru"

‘Takipçi’ kelimesi, artık her an hayatımızın içinde olan sözcüklerden biri.

Dil kullanıcılarının ihtiyaçlarına ve işlevselliğe göre ortaya çıkan sözcükler, yine onların iş birliği ile sürdürülmeye devam eder. Bazen, bazı kelimeler yerine sonradan alternatifler üretilebilir ancak çoğu zaman tutmaz. Tıpkı, ‘selfie-özçekim’ örneğinde olduğu gibi.

Sosyal medya terminolojisindeki takipçi kelimesinin tüm platformlar için kapsayıcı bir terim olması da onun değişmesini pek çok yönden zorlaştırıyor. En basit örnekle açıklayacak olursak, takipçi sözcüğünün değişmesi için ‘takip et, takipten çık’ gibi eylemlerin bile alternatifinin bulunması ve terminolojiye oturması gerekir.

'Takipçi' sözcüğünün değişmesi ihtimalinin ne yöne gideceği henüz bilinmiyor.

Özellikle Twitter’da aldığı kararlarla neredeyse her gün gündeme oturan Elon Musk’ın, ‘takipçi’ sözcüğünü başka bir terimle değiştirmesi ihtimaline imkânsız diyemeyiz ancak daha önce karşılaştığımız örneklerden yola çıkarak şunu söyleyebiliriz ki bu durum oldukça saçma veya çok mantıklı bir yönde değiştirilebilir. Ayrıca, düşük bir ihtimal olmasa bile, diğer platformlar bu konuda Musk’ı takip edebilir. Hatırlarsanız, ücretli mavi tik olayında bu şekilde olmuştu.

Musk’ın Tweeti ve altına gelen alternatif öneriler ise şu şekilde:

"Arkadaşlar"

"Kendi hesabındakileri senin istediğin şekilde isimlendirebilmek komik olmaz mıydı?

"Biz Roguee'da 'seyirciler' terimini kullanıyoruz"

"Müritler"

"Topluluk üyeleri? Dostlar?"

"Onlara, gerçekten ne olduklarını söylemek yeterli; kinciler."

Sizin 'takipçi' yerine kullanılabilecek terim önerileriniz neler? Yorumlarda buluşalım...