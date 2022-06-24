Elon Musk, verdiği bir röportajda Berlin, Austin ve Teksas'ta bulunan Tesla fabrikalarının milyarlarca dolar zarar ettiğini açıkladı. Peki Tesla, sektörde seviliyor olsa da neden para kaybediyor?

Tesla ve SpaceX'in başında oturan, dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın geçtiğimiz ay sonunda kaydedilen bir röportajı servis edildi. Aslında bu röportajın belirli bir bölümü çoktan paylaşılmıştı ancak en can alıcı kısımları bugüne bırakılmış gibi görünüyor. Elon Musk tarafından yapılan açıklamalara göre Tesla'nın yeni fabrikaları, milyarlarca dolar zarar etmeye başlamış durumda. Peki neden?

Elon Musk, Berlin, Austin ve Teksas'ta bulunan Tesla fabrikalarını "para fırını" olarak nitelendiriyor. "Dev bir kükreme sesi gibi, yanan paranın sesi..." şeklinde edebi bir söz sarfeden Musk, fabrikaların yeniden para kazanması için planlarının olduğunu belirtiyor. İşlerin yolunda gidip gitmeyeceğini önümüzdeki günler gösterecek.

"Bir ton masraf var"

Fabrikaların milyarlarca dolar kaybettiğini ifade eden Elon Musk, "Bir ton masraf var. Ancak üretim yok..." ifadelerini kullandı. İşte para kayıplarının nedeni de tam olarak buydu. Fabrikalar, kendinden kaynaklanmayan sorunlar nedeniyle üretim yapamıyor. Yapsa da istenen düzeyde olmuyor. Peki Tesla'daki sorun tam olarak ne?

Tesla'daki krizin nedeni Çin. Otomobillerin bataryasında kullanılan bazı bileşenler Çin'den geliyor ancak ülkedeki COVID-19 kısıtlamaları ve diğer aksaklıklar, Tesla'yı durma noktasına getirdi. Hatta işler öyle bir boyuta ulaşmış durumda ki Tesla'ya ait olan bir geminin Çin'deki limandan çıkması gerekiyor. Ancak bu işi yapabilecek bir tek kişi yok. İşte bu da Tesla'nın giga fabrikalarına milyar dolarlar kaybettiriyor. Elon Musk, "Bunların hepsi çok hızlı bir şekilde çözülecek ama çok fazla dikkat gerektiriyor." ifadelerini kullanarak, çözüm için çalıştığını belirtmiş oldu.