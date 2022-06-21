Eski Tesla çalışanları ABD'li elektrikli otomobil şirketine karşı, şirketin yaptığı işten çıkarmalar hakkında önceden bildirimde bulunmadığı için federal yasayı ihlal eden bir kitlesel işten çıkarma kararı aldığını iddia ederek dava açtı.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle Elon Musk'ın 10.000 Tesla çalışanının işten çıkartılmasını istediğini ve hatta bunun üzerine Amazon'un mutsuz Tesla çalışanlarının peşine düştüğünden bahsetmiştik.

Dünyanın elektrikli otomobil devi Tesla, eski çalışanları ile bu kez de davalık oldu. Şirketin geçtiğimiz haftalarda kendileri de dahil birçok işçiyi haksız bir şekilde işten çıkardığını söyleyen iki Tesla çalışanı, durumu mahkemeye taşıdı. Gelin Tesla’ya haksız işten çıkarma sebebiyle açılan davanın detaylarına hep beraber bir göz atalım.

Davaya göre Nevada fabrikasında 500'den fazla çalışanın işine son verildi

Davaya göre işçiler, Tesla’nın İşçi Düzenleme ve Yeniden Eğitim Bildirim Yasası uyarınca 60 günlük bir bildirim süresi gerektiren toplu işten çıkarmalarla ilgili federal yasalara uymadığını ve usulsüz bir şekilde Nevada’da 500 kişinin işten çıkarıldığı iddia ediyor. Davacılar, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm eski Tesla çalışanları için önceden haber vermeksizin Mayıs veya Haziran aylarında işten çıkarılanlar için toplu dava statüsü istiyorlar.

İşten çıkarma sayıları hakkında yorum yapmayan Tesla, davayla ilgili yorum taleplerine hemen yanıt vermedi. Dünyanın en zengin insanı olan Tesla CEO'su Elon Musk, bu ayın başlarında ekonomi hakkında içinde süper kötü bir his olduğunu ve Tesla'nın çalışanlarını yaklaşık %10 oranında azaltması gerektiğini söyledi.

Röportajlara göre kendilerini Tesla çalışanı olarak tanımlayan 20'den fazla kişi bu ay işten çıkarıldıklarını, serbest bırakıldıklarını veya pozisyonlarına son verildiklerini söyledi. Sırasıyla 10 Haziran ve 15 Haziran'da görevden alınan John Lynch ve Daxton Hartsfield'ın açtığı davada 60 günlük ihbar süresi için ücret ve tazminat talep ediliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.