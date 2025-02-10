Tesla'nın otonom sürüş sitemi FSD, bir Cybertruck'ın kazaya karışmasına neden oldu. Tesla Cybertruck, kaza sonrası kullanılamayacak hâle geldi. İşte yaşananlar...

Tesla'nın bugünlere gelmesinde büyük katkıları olan otonom sürüş sistemi FSD, çok ilginç bir trafik kazasına neden oldu. Geçmişte insanları kazalardan nasıl kurtardığını anlattığımız teknoloji, bu kez anlamsız bir kaza ile haberimizin konusu olmayı başardı.

Bir Tesla Cybertruck'ta kullanılan v13.2.4 sürümlü FSD, en başta olması gerektiği gibi çalışıyordu. En sağ şeritte yola devam eden araç, şeridin daralması ile sola geçmeliydi. Ancak otonom sürüş sistemi bunu yapmadı ve dümdüz ilerlemeye devam etti. Tabii bunun sonucunda Tesla Cybertruck önce kaldırıma çıktı ardından da trafik ışıklarına çarparak durdu.

Tesla Cybertruck'ın son hâli:

Aracın sürücüsü, bir yazılımcı olan Jonathan Challinger'dı. Konuyla ilgili X hesabında bir paylaşım yapan Challinger FSD'nin neden böyle bir kazaya karıştığına anlam veremedi. Çünkü daralan yolda sol şerit tamamen boştu ve Cybertruck'ın şerit değiştirmemesi için hiçbir sebep yoktu. Jonathan Challinger, Tesla ve FSD'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini ancak bu olay ile rehavete kapılmamak gerektiğini öğrenmiş olduğunu belirtti. Olayın en iyi yanı, Challinger'ın bu kazayı en ufak bir çizik bile almadan atlatmış olmasıydı.

FSD v13, Tesla'nın bugüne dek yayımladığı en güçlü otonom sürüş sistemi yazılımı. Hatta bu yazılım ile yaşanan bir trafik kazası da bugüne kadar bildirilmemişti. Yani bu olay, muhtemelen ilk kez gerçekleşti. Bakalım Tesla veya Elon Musk, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapacak mı...