Tesla'nın CEO'su, ünlü milyarder Elon Musk, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Tesla çalışanlarına teşekkür etti. Musk'ın bu teşekkürünün sebebi ise şirketin S&P 500 endeksine kabul edilmesiydi.

Yaptığı aykırı çıkışlar ve söylemleriyle gündemden düşmeyen SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, resmi Twitter hesabından bir teşekkür Tweeti attı. Ünlü milyarder, Tesla'nın başarılı olmasını sağlayan herkese çok teşekkür ettiğini dile getirdi.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'sunun teşekkür Tweetini atmasının sebebi ise Tesla'nın S&P 500'e dâhil olmasıydı. Şirket, bugün (21 Aralık) itibarıyla borsa endeksi olan S&P 500 endeksine dâhil edildi.

Elon Musk, Tesla çalışanlarına teşekkür etti

Elon Musk, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Tesla'nın başarılı olması için sıkı şekilde çalışan herkese teşekkürler. Kalbim sizinle." ifadelerini kullandı. Bu teşekkür Tweetinin sebebi, Tesla'nın Standard & Poor tarafından yapılan S&P 500 borsa endeksine dâhil olmasıydı.

Standard & Poor tarafından yapılan ve 500 büyük Amerikan şirketinin yer aldığı S&P 500 endeksinde Apple, Microsoft, Alphabet gibi devasa teknoloji şirketleri bulunuyor. Bir süredir Amerika'daki hisse senedi piyasasının %75'inin bulunduğu bu endekse girmek isteyen Tesla da artık bu devlerin arasındaki yerini alacak.

Bloomberg'te yer alan habere göre, Tesla'nın S&P 500 endeksindeki ağırlığı %1,69 olacak ki bu, endeksteki değeri en yüksek beşinci şirket olacağı anlamına geliyor. Şu an S&P endeksine göre en yüksek ağırlığa sahip ilk 10 şirket şu şekilde sıralanıyor:

Apple: %6,4

Microsoft: %5,28

Amazon: %4,37

Facebook: %2,12

Tesla: %1,69

Alphabet (Class A): %1,66

Alphabet (Class C): %1,60

Berkshire Hathaway: %1,39

Johnson & Johnson: %1,30

JPMorgan Chase: %1,16

Tesla, S&P 500 endeksine 5. sıradan giriş yaptı ve bu haberin yapıldığı an itibariyle hisse değeri 666,55 dolar. Daha önce ilk 10 içerisinde bulunan Visa ise Tesla'nın girişiyle birlikte %1,14'lük ağırlığıyla 11. sıraya geriledi.