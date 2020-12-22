Reuters'a konuşan Apple'a yakın kaynaklar, teknoloji devinin üzerinde çalıştığı bilinen otomobili, 2024 yılında tamamlayacağını açıkladılar. Pandemi nedeniyle 2025'e kayma olabileceğini söyleyen kaynaklar, Apple'ın bu otomobili farklı bir şirkete lisanslayabileceğini ifade ediyorlar.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, uzunca bir süredir tartışmalı bir proje ile gündemde. "Project Titan" isimli bu çalışma, yıllardır konuşulan ama bir türlü netleşmeyen bir mesele. İddialara göre Apple, bu proje kapsamında bir otomobil geliştiriyor. Tamamen elektrikli motora sahip olması beklenen otomobilin otonom sürüş sistemiyle gelmesi bekleniyor. Şirkete yakın bazı kaynaklarsa, bu otomobille ilgili tarih vermeye başladılar.

Reuters'a konuşan kaynaklar, şirketin 2024 yılında artık arap saçına dönen bu projeyi tamamlayacağını söylüyorlar. Süreç içinde pandemi seyrinin de önemli olduğunu ifade eden kaynaklar, projenin 2025 yılına ertelenebileceğini belirtiyorlar. Ancak yapılan bu açıklamalardaki daha da çarpıcı bir detay var ve bu detay, en çok da Tesla gibi otomobil üreticilerini etkileyebilir gibi görünüyor.

Apple, otomobilini farklı bir üretici altında lisanslatabilir

Apple'a yakın kaynaklar tarafından yapılan açıklamalara göre Apple, aracını kendisi üretmek yerine, başka bir otomobil üreticisine lisanslatabilir. Bunu şöyle düşünebiliriz; tüm teknolojileri Apple'a ait olan bu araç, Toyota markası altında piyasaya sürülebilir. Aslında bu durum, Tesla'nın işine gelebilir. Zira şu an için rakibi olmayan Tesla, Apple'ın lisanslama yapması durumunda yeni bir marka ile değil, zaten rakip olduğu bir şirketle karşı karşıya gelebilir.

Reuters'ın haberinden sonra Apple Project Titan ile ilgili yarım yamalak iddialar ortaya atıldı. Tayland merkezli kaynaklar, aracın çoktan hazır olduğunu ifade ediyor. Bu kaynağın açıklamalarına göre Apple markalı otomobil, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülecek. Ancak deneyimli bir Apple analisti olan Ming Chi Kuo, Apple markalı otomobil için 2023-2025 yılları arasını işaret ediyor.