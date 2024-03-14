Elon Musk, X'te daha çok içerik bulunması için mücadele ederken bir yandan da Don Lemon Show'u daha başlamadan iptal etti.

Daha önce CNN'de program sunuculuğu da yapmış olan Don Lemon, Elon Musk'ın sosyal medya platformu X'te "Don Lemon Show" adlı bir programa başlayacaktı.

Programın ilk konuğu olan Elon Musk, Lemon'a görünüşe göre fazlasıyla sinirlenmiş durumda. Hatta bu program, daha başlamadan iptal edildi.

"Musk bana çok kızgın"

"X, ifade özgürlüğünü destekleyen bir platformdur ve farklı sesler ve bakış açıları için açık bir ortam sağlamaktan gurur duyuyoruz. Don Lemon Show, içerik oluşturucuların çalışmalarını büyütebilmeleri ve yeni topluluklarla bağlantı kurmalarına inandığımız için içeriklerini X'te sansürsüz bir şekilde yayımlayabilir. Yine de her kuruluş gibi biz de iş ortaklıklarımız hakkında karar verme hakkımızı saklı tutuyoruz ve dikkatli bir değerlendirmenin ardından X, program ile ticari ortaklığa girmemeye karar verdi."

Konuyla ilgili olarak X'te bir paylaşım yapan Lemon ise "Elon Musk bana kızgın." ifadesini kullanırken, Musk'ın "sorular kendisine sorulduğunda pek de ifade özgürlüğü yanlısı olmadığını" belirtti. Lemon, programın ilk bölümünü YouTube üzerinden ve podcast platformlarından yayımlayacağını da sözlerine ekledi.

Yayımlanan kısa videolara göre Musk, X üzerindeki moderasyon ve nefret söylemleri ile mücadele konusundaki sorulara sinirlendi. "Bu röportajda yer almamın tek sebebi X platformunda olman ve bunu teklif etmen" diyen Musk, aksi takdirde böyle bir röportaj yapmayacağını belirtti. Musk ayrıca gelen eleştirilerle ilgili olarak "Ben hep eleştirildim, daha az umrumda olamazdı." ifadelerini kullandı.

X ile Lemon arasındaki anlaşma, Ocak ayının sonlarında duyurulmuştu.