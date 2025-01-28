Elon Musk, çalışanlara X ile ilgili bir e-posta gönderdi. Musk, bu e-postada platformun kendi yağında kavrulduğunu açıkladı. İşte detaylar...

Milyarder iş insanı Elon Musk, bundan birkaç yıl önce satın aldığı mikroblog platformu X ile ilgili bir açıklama yaptı. Söz konusu açıklamayı çalışanlara gönderdiği bir e-postada yapan Musk, platformun kendi yağında kavrulduğunu söyledi.

Elon Musk, o yıllarda Twitter olarak isimlendirdiğimiz platformu 44 milyar dolar karşılığında satın aldı. Platform, o günlerden sonra da kelimenin tam anlamıyla baştan yaratıldı. Ancak üretken yapay zekâ Grok, iş ilanları ve video sekmesi gibi yeni özellikler, platformu maddi açıdan güçlendirmeye yetmemiş gibi görünüyor.

Platform, satın alındığı zaman da kötü durumdaydı

Açık konuşmak gerekirse X, baştan beri zor durumdaydı. En azından Elon Musk'ın satın aldığı dönemleri baz alırsak. Hatta o dönemlerde konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Musk, bir soru-cevap etkinliğinde X'in maddi açıdan berbat bir durumda olduğunu belirtmişti. Yıllar geçmiş olmasına rağmen değişen bir şey olmamış gibi görünüyor.

Ancak Elon Musk'ın X ile ilgili çok büyük planları olduğunu zaten biliyoruz. Platformun ödeme aracısı hâline gelmesi için çalışmalar devam ediyor. Ayrıca X'in "her şeyin uygulaması" hâline dönüştürülmesi meselesi de uzun zamandır biliniyor. Belki atılacak yeni adımlar, X'in para kazandıran bir mecra olmasını sağlayabilir.