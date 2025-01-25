X, dikey video özelliğini ABD’den sonra Hindistan, Avrupa ve Avustralya dahil olmak üzere dünya genelinde erişime açtı.

X, dikey video akışı özelliğini küresel çapta kullanıma sunmaya başladı. İlk olarak ABD’de aktif edilen bu özellik, kısa bir süre içinde diğer ülkelerde de erişime açıldı. Kullanıcılar dikey video akışına X uygulamasındaki özel bir sekme üzerinden ulaşabiliyor.

X'in yeni dikey video özelliği, Hindistan, Avustralya ve bazı Avrupa ülkelerindeki kullanıcılar için erişime açıldı. Şirket, özelliğin şu anda yalnızca iOS kullanıcıları tarafından kullanılabildiğini, Android sürümünün ise ilerleyen dönemde kullanıma sunulacağını duyurdu. Özelliğin kısa süre içinde tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.

Yakın zamanda tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor

Yeni dikey video sekmesi, X uygulamasında Grok butonunun hemen yanında yer alarak kullanıcıların kolayca erişmesini sağlıyor. Bu özellik TikTok’un ABD’deki geleceğinin belirsiz olduğu bir dönemde devreye alınmış durumda. Hâliyle iyi bir zamanlama da diyebiliriz. Kullanıcılar birkaç video izledikten sonra platformda reklamlarla karşılaşıyor, bu da X’in reklam gelirlerini artırmayı hedeflediği bir strateji olarak öne çıkıyor.

X, video içeriklerine olan odağını her geçen gün artırıyor. Daha önce bağımsız bir TV uygulaması sunarak kullanıcıların içeriklere erişimini kolaylaştıran platform, aynı zamanda zaman akışında videolar arasında kaydırma yapma özelliğini de devreye almıştı. Yeni dikey video akışıyla birlikte ise video içeriklerini daha etkili ve kullanıcı dostu bir şekilde sunmayı hedefliyor.