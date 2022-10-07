Emeklilik Yaşı ve Mesai Saatlerimizin Avrupa'yla Kıyaslaması

Avrupa ülkeleriyle kıyasladığımızda ne kadar çalıştığımızı hiç düşünmüş müydünüz? Paylaşılan veriler, yıllık saat bazında en çok çalışan ülkelerden biri olduğumuzu gösteriyor. Gelin, emeklilik verilerimize ve ortalama çalışma saatlerine birlikte bakalım.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de emeklilik sistemi ve bu sistemin gerektirdiği birtakım koşullar var. Bu koşulların başında da kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşını doldurmuş olmak geliyor. Peki ülkemizdeki çalışma saatleri ile yurt dışındaki çalışma saatleri arasında ne gibi farklar var?

Veri Kaynağı, 2009 yıllarından geçtiğimiz yıla kadar geçen sürede ortalama çalışma sürelerini paylaştı. Gelin, paylaşılan verilere bir bakıp birlikte inceleyelim.

Önce dünya genelinde yıllık ortalama çalışma saatlerine bir bakalım.

Veri Kaynağı

Veri Kaynağı, geçtiğimiz yıllarda Avrupa ülkelerinin toplam çalışma saatleri ve emeklilik verilerini derledi. Bu veriler içinde yer alan Türkiye’ye baktığımızda kişi başı ortalama 1732 saatle en yüksek çalışma süresine sahip 7’nci Avrupa ülkesi oldu. Rusya ise yıllık 1874 saatlik çalışma süresiyle listenin en sonunda.

Tabii ki bu verilerin 2020 yılına ait olduğu düşünüldüğünde hala etkileri devam eden Covid-19 pandemi sürecinin büyük birçoğunu kapsamadığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte yine tüm dünyada ekonomik sıkıntılara sebep olan Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim de bu veriler dahilinde değil. Nitekim Rusya, yaptırımlar sonrası iş gücü olarak dışa bağımlılığını mecburen azaltmak durumunda kaldı. Tüm bunlar göz önüne alındığında bu sayılar artış göstermiş olabilir.

Kişi başı yıllık ortalama çalışma saati en düşük 5 ülke

Almanya – 1331 saat

Danimarka – 1346 saat

Birleşik Krallık - 1367 saat

Norveç - 1369 saat

Hollanda –1399 saat

Kişi başı yıllık ortalama çalışma saati en yüksek 5 ülke

Polonya – 1766 saat

Romanya – 1795 saat

Malta – 1827 saat

Hırvatistan - 1834 saat

Rusya – 1874 saat

Ortalama emeklilik yaşına baktığımızda ise durum biraz daha farklı.

Avrupa geneline baktığımızda 2021 yılında Türkiye, en geç emeklilik yaşına sahip ülkelerden biri. Bununla birlikte tabii ki birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de emekli olabilmek doldurulması gereken çalışma süresi mevcut.

Bu süre şu anda ülkemizde 7200 gün olarak düzenlenmiş durumda. Bununla birlikte emeklilik yaşı da yeni düzenlemeyle birlikte kadınlar için 62, erkekler için 64 olarak belirlendi.

Yıllara göre emekli olan kişi sayısı da epey artış gösterdi.

2021 yılına kadar olan verilerde açıkça görüyoruz ki emekli olan kişi sayısı neredeyse 1,5 kat kadar artış göstermiş. SGK verilerine göre geçtiğimiz yıl ülkemizde toplam 13.644.030 emekli vardı.

Bu sayıların geçtiğimiz yıllarda ortalama 300 bin kişi kadar arttığı düşünüldüğünde bu yılın sonunda yaklaşık 14 milyon emekli olmasını bekleyebiliriz.

Çalıştık didindik, yıllık toplam emekli maaşımız ne kadar?

2009 yılından 2021 yılına kadarki verilere bakıldığında emekli maaşı ödemeleri 6 kata yakın arttı. Bunun en büyük sebeplerinden biri de emekli olan kişi sayısında artış ve emekli maaşlarına gelen zam.

Ortalama olarak yıllık ödenen emekli maaşı miktarı 2009'dan 2021 yılına kadar 68 milyon TL'den 406 milyon TL'ye çıktı.

Peki emekli olduktan sonra ne kadar süre yaşamayı umuyoruz?

Ülkemizdeki 2020 verilerine bakıldığında birçok insan 79 yaşına kadar yaşamayı umuyor. Ortalama emeklilik süresi ise 59 yaş olarak aktarıldı. Buna göre çok sayıda insan emekli olduktan sonra 20 yıl daha yaşamayı umut ediyor.

Diğer Avrupa ülkelerine bakıldığında ise en düşük 10,50'yle Bulgaristan iken en yüksek beklenti ise 21,30 ile Norveç.

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