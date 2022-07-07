Hayatımıza sağlıklı bir şekilde devam edebilmemiz için beslenme kadar önemli bir diğer şey uyku. Yetişkin bir birey için önerilen günlük uyku süresi ise 7 - 8 saat kadar. Fakat tabii ki bu süre herkes için uygulaması mümkün olmayan bir uyku düzeni demek aynı zamanda.
İnsanların uyku alışkanlıkları, uyudukları ve uyandıkları saatler, toplam uyku süreleri her birey için değişken olsa da ülkelerin bu konuda çizdikleri bazı grafikler var. Peki dünyanın en çok ve en az uyuyan ülkeleri hangileri? Hangi ülkeler gece geç saatlere kadar uyumuyor? Birkaç grafik üzerinden göz atalım…
Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında en az uyuyan ülke
Veri Kaynağı'nın Sleep Cycle'dan elde ettiği verilerden derlediği grafiklere göz attığımızda ilk olarak ülkelerin ortalama uyku süreleri göze çarpıyor.
Avrupa ülkeleri arasında en az uyuyan ülke ortalama 6 saat 50 dakika ile Türkiye. Listenin en az ve en çok uyuyanları ise şu şekilde;
Avrupa ülkeleri arasında en az uyuyan 5 ülke
- Türkiye - 6 saat 50 dakika
- Polonya - 7 saat 4 dakika
- Slovakya - 7 saat 7 dakika
- Rusya - 7 saat 7 dakika
- İtalya - 7 saat 9 dakika
Avrupa ülkeleri arasında en çok uyuyan 5 ülke
- İrlanda - 7 saat 30 dakika
- Belçika - 7 saat 31 dakika
- Birleşik Krallık - 7 saat 33 dakika
- Hollanda - 7 saat 37 dakika
- Finlandiya - 7 saat 37 dakika
Ortalama 'yatış saati' 00.03
Sleep Cycle'ın verileri arasında dünya genelinde insanların saat kaç gibi uykuya geçtiği bilgisi de var. Verilere göre bu saatin dünya ortalaması ise 00.03. Ancak tabii ki yatağa çok daha geç giden ülkeler de var.
Dünya ortalamasına göre en geç yatan 10 ülke
- Brezilya - 00:32
- Malezya - 00:35
- İtalya - 00:35
- Tayvan - 00:37
- Suudi Arabistan - 00:39
- Filipinler - 00:39
- Portekiz - 00:41
- Şili - 00:47
- Japonya - 00:49
- Polonya - 00:55
Dünya genelinde çoğunluk 'uykusunu alıyormuş'
Araştırmanın en enteresan verilerinden biri de dünya genelinde insanların ortalama %49'unun 'uykusunu aldığını' söylemesi… Bu konuda lider Hindistan'da insanların %68'i uykusunu aldığını söylemiş. Türkiye'de ise bu oran dünya ortalaması ile aynı; %49.
Uykusunu alanların oranının en düşük olduğu 5 ülke
- Güney Kore - %35
- Japonya - %36
- Peru - %41
- Şili - %42
- Macaristan - %43
Uykusunu alanların oranının en yüksek olduğu 5 ülke
- ABD - %54
- Çin - %57
- Sırbistan - %60
- Suudi Arabistan - %61
- Hindistan - %68
Ayrıca veriler arasında kişilerin uyku alışkanlıklarına yönelik bazı sorulara verilen yanıtlar da var.
- Buna göre dünya genelinde insanların %80'i uyku kalitesini artırmak isterken %67'si ise geceleri en az bir defa uyandığını söylemiş.
- Hafta sonları uyku düzeninin değiştiğini söyleyenlerin oranı %64'ken %63'ü ise hafta sonları daha çok uyuduğunu söylemiş.
- Verilere dahil olan kişilerin %59'unun belirli bir yatma rutini var, %58'i evinden uzakta daha kötü uyuyor.
- Sürekli yatağından başka bir yerde uyuyakaldığını söyleyenlerin oranı %34.
- Ayrıca sürekli evcil hayvanlarıyla uyuduğunu söyleyenler ise %20'lik bir dilimi oluşturuyor.