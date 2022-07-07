Dünya genelinde uyku alışkanlıkları ülkelere göre nasıl farklılıklar gösteriyor, en az ve en çok hangi ülkeler uyuyor, yatağa en geç giden ülkeler hangileri? Birlikte dünyanın uyku düzenine göz atalım…

Hayatımıza sağlıklı bir şekilde devam edebilmemiz için beslenme kadar önemli bir diğer şey uyku. Yetişkin bir birey için önerilen günlük uyku süresi ise 7 - 8 saat kadar. Fakat tabii ki bu süre herkes için uygulaması mümkün olmayan bir uyku düzeni demek aynı zamanda.

İnsanların uyku alışkanlıkları, uyudukları ve uyandıkları saatler, toplam uyku süreleri her birey için değişken olsa da ülkelerin bu konuda çizdikleri bazı grafikler var. Peki dünyanın en çok ve en az uyuyan ülkeleri hangileri? Hangi ülkeler gece geç saatlere kadar uyumuyor? Birkaç grafik üzerinden göz atalım…

Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında en az uyuyan ülke

Grafik: Veri Kaynağı

Veri Kaynağı'nın Sleep Cycle'dan elde ettiği verilerden derlediği grafiklere göz attığımızda ilk olarak ülkelerin ortalama uyku süreleri göze çarpıyor.

Avrupa ülkeleri arasında en az uyuyan ülke ortalama 6 saat 50 dakika ile Türkiye. Listenin en az ve en çok uyuyanları ise şu şekilde;

Avrupa ülkeleri arasında en az uyuyan 5 ülke

Türkiye - 6 saat 50 dakika

Polonya - 7 saat 4 dakika

Slovakya - 7 saat 7 dakika

Rusya - 7 saat 7 dakika

İtalya - 7 saat 9 dakika

Avrupa ülkeleri arasında en çok uyuyan 5 ülke

İrlanda - 7 saat 30 dakika

Belçika - 7 saat 31 dakika

Birleşik Krallık - 7 saat 33 dakika

Hollanda - 7 saat 37 dakika

Finlandiya - 7 saat 37 dakika

Ortalama 'yatış saati' 00.03

Grafik: Veri Kaynağı

Sleep Cycle'ın verileri arasında dünya genelinde insanların saat kaç gibi uykuya geçtiği bilgisi de var. Verilere göre bu saatin dünya ortalaması ise 00.03. Ancak tabii ki yatağa çok daha geç giden ülkeler de var.

Dünya ortalamasına göre en geç yatan 10 ülke

Brezilya - 00:32

Malezya - 00:35

İtalya - 00:35

Tayvan - 00:37

Suudi Arabistan - 00:39

Filipinler - 00:39

Portekiz - 00:41

Şili - 00:47

Japonya - 00:49

Polonya - 00:55

Dünya genelinde çoğunluk 'uykusunu alıyormuş'

Grafik: Veri Kaynağı

Araştırmanın en enteresan verilerinden biri de dünya genelinde insanların ortalama %49'unun 'uykusunu aldığını' söylemesi… Bu konuda lider Hindistan'da insanların %68'i uykusunu aldığını söylemiş. Türkiye'de ise bu oran dünya ortalaması ile aynı; %49.

Uykusunu alanların oranının en düşük olduğu 5 ülke

Güney Kore - %35

Japonya - %36

Peru - %41

Şili - %42

Macaristan - %43

Uykusunu alanların oranının en yüksek olduğu 5 ülke

ABD - %54

Çin - %57

Sırbistan - %60

Suudi Arabistan - %61

Hindistan - %68

Ayrıca veriler arasında kişilerin uyku alışkanlıklarına yönelik bazı sorulara verilen yanıtlar da var.