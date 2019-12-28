Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Yerli Otomobil Paylaşımı

Emniyet Genel Müdürlüğü, dün tanıtılan yerli otomobil “Türkiye’nin otomobili” için bir paylaşım yaptı. Paylaşımda "Kendimize inandığımızda ve kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur" ifadeleri kullanıldı.

Son dönemde gündemin esas konularından birisi, “Türkiye’nin otomobili” olarak adlandırılan yerli elektrikli otomobil oldu. Otomobilin C-Sedan modeline, fotomontaj yöntemiyle trafik polisi kaplamasının yerleştirildiği bir görüntüyü resmi Twitter hesabından paylaşan Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), "Kendimize inandığımızda ve kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur. Türkiye'nin Otomobili hayırlı uğurlu olsun. Halkın huzur ve güveni için kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yerli otomobil polis aracı olacak mı?

Yerli otomobilin üretime girmesinin ardından üretilecek ilk 5000 model devlet kurumları tarafından alınacak. 2022 yılında seri üretimi başlayacak olan otomobili alacak kurumlar arasında Emniyet Genel Müdürlüğü’nün de bulunması kimseyi şaşırtmayacaktır.

Otomobil üretebilen her ülke, kendi ürettiği araçları polis otomobili olarak kullanıyor. Türkiye’nin de benzer bir yol izlemesi olası. EGM tarafından daha önce kullanılan otomobilleri de biz üretmesek de araçların üretim yerinin Türkiye olduğu biliniyor.

Geçmişte Hyundai Accent modelleri İzmir’de, Tofaş modelleri Bursa’da üretildi. Daha öncesinde de Renault modelleri yine bu şehirde üretiliyordu. Hatta eski Renault otomobillerin (Türk filmlerinde gördüğümüz modeller) fabrika çıkışında sağ aynasının olmadığı, sivil polisler araçlarına bu aynayı taktırmadığı için fark edildiklerini ve aynasız ifadesinin de böyle ortaya çıktığı söylenir.

Yerli otomobil ile ilgili bir diğer paylaşım da İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. SUV modelinin jandarma ve polis otomobili olarak giydirildiği bu paylaşım da yoğun etkileşim aldı.

Yerli otomobilin özellikleri

Türkiye’nin otomobili, elektrikli bir SUV olacak. Sık sık gördüğümüz üzere aracın bataryası orta alt kısımda bulunacak. Avrupa’nın doğuştan elektrikli ilk otomobili olacak olan TOGG C-SUV modeli, sınıfının en uzun aks mesafesine ve en geniş iç hacmine sahip olacak. Konsept olarak tanıtılan araç, fabrikanın tamamlanmasının ardından üretilmeye başlanacak. Aracın 30 dakikanın altında %80 doluluğa ulaşan hızlı şarj özelliği, 400 beygire kadar güç üreten motoru ve akıllı sistemleri bulunacak. Araçta ayrıca Holografik asistan özelliği de bulunacak,2 boyutlu ekran yerini bu 3 boyutlu asistana bırakacak.

Yerli otomobil hakkında siz ne düşünüyorsunuz?