Dünkü lansmanda tanıtılan yerli araba, tasarımının sevilmesinin yanısıra yabancı tasarıma sahip olduğu gerekçesiyle eleştirildi. Tasarım süreci İtalyan marka Pininfarina ile gerçekleştirilen yerli arabaya neden yerli dendiği çokça tartışıldı. Ancak tasarımın arkasında ünlü bir Türk otomobil tasarımcısının yer aldığı ortaya çıktı.

Uzun zamandır üzerinde yoğun bir şekilde çalışılan, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından geliştirilen yerli otomobil projesi; 2011 yılından beri projede bulunan görevliler için büyük bir meşguliyet oldu. Henüz adı konmayan yerli otomobilin tasarımı ise dün ilk kez karşımıza çıktı. Lansmanda halka sunulan elektrikli araç genel olarak beğenildi.

Aracın marka lansmanı 2020 yılında, üretileceği fabrikanın açılışı 2021 yılında, seri üretime geçiş ise 2022 yılında gerçekleştirilecek. 5 farklı model ile piyasaya sürülecek yerli araba serisi, 'İtalyan tasarımlı yerli araba' ifadeleriyle çok eleştirilmişti. Çünkü arabanın tasarımında Pininfarina adlı İtalyan markasıyla çalışıldı. Sonrasında projenin başında ünlü Türk tasarımcı Murat Günak'ın yer aldığı ortaya çıktı.

Peki Murat Günak kimdir?

1957 yılında İstanbul'da doğan Murat Günak, 6-7 yaşlarında ailesi ile Almanya'ya yerleşmiş. Sonrasında ilkokul ve lise eğitimini tekrar İstanbul'a dönerek tamamlayan ünlü tasarımcı, endüstriyel tasarım eğitimi almak için tekrar Almanya'ya dönüş yapmış.

Almanya'da aldığı eğitimi tamamladıktan sonra Günak, ilk işi için Ford Motor Company'de çalışmaya başlamış ve bu şirkette kendine şu anki birikimini borçlu olacağı birçok şey katmış. Renault'un Fransız baş tasarımcısı Patrick Le Quament tarafından yeteneği farkedilen Günak, otomobil tasarımı üzerine ciddi bir eğitimden daha geçmiş.

İkinci eğitiminden sonra kariyerinde büyük hız kazandı

Rolay Collage of Art’ta eğitimden sonra kendini Mercedes'in tasarım kadrosunda bulan Türk tasarımcı, Mercedes’in 2000 ve 2007 yılları arasında ürettiği W202 modelini tasarladı. Ardından Peugeot’a geçiş yapan Günak, Peugeot’un 206 modelinin tasarım aşamasında yer alması ile dünya çapında tanınan bir isim haline geldi. Fransız marka Peugeot'un 307 ve 607 modellerinin de tasarımına katkıda bulunduktan sonra ise Mercedes'e geri döndü.

Geri döndüğü Mercedes'te Maybach Coupe modeli için hazırladığı tasarım, Bugatti EB-118'e rakip oldu. Son olarak C Serisi’nin Sport Coupe modelinin tasarımında yer alan Günak, bu çalışma ile Mercedes'e son kez veda etti.

Kendi tasarım şirketini kurdu

Mercedes'ten ayrıldıktan sonra Volkswagen dahilinde tasarım çalışmalarına devam eden Günak, kısa süre sonra otomobil tasarım firması Mindset'i kurdu. Kendisinin başında bulunduğu plug-in hibrit otomobil projesinde üretilen araç toplamda 800 km (benzin+elektrik) menzile sahipti. Mindset'ten sonra Fransa’nın “Mia electric” projesinde ve Tretbox, Ono Teknoloji Hizmetleri A.Ş. şirketlerinde çalıştı.

Bu dopdolu otomobil tasarım kariyeri macerasından sonra, son olarak kendisini yerli otomobilin tasarım ekibine fikir veren isim olarak duyduk.