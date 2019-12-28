Ülkemiz Türkiye'nin seri üretime geçecek ilk otomobili niteliğine sahip olan, TOGG'a ait elektrikli aracın tanıtımı dün gerçekleştirilen bir lansmanda yapıldı. Olumlu ve olumsuz birçok yorum alan arabanın tanıtımına gelen ilk tebriklerden biri Toyota'nın paylaştığı tweet oldu. Yerli otomobilin hoşgeldin tweet'ine cevap olarak paylaştığı tweet ise çok gecikmedi.

2011 yılından bu yana üzerinde yoğun bir şekilde çalışılan ve Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TOGG) tarafından yürütülen yerli otomobil projesi, dün gerçekleştirilen lansman dahilinde ülkemize ve dünyaya tanıtıldı. 5 farklı modelle piyasaya çıkarılacak araç serisi, son derece etkin bir sosyal medya tanıtımı ile de yönetilmeye devam ediyor.

Türkiye'de tasarlanan ilk araba olan ama maalesef seri üretime geçilemeyen Devrim'i saymazsak bu yeni araba, ülkemiz için bir ilk niteliğinde olacak. Bu yüzden ülke dahilinde seveni de sevmeyeni de olsa elektrikli yerli arabaya gelen yorumlar genelde olumlu yönde oldu. Olumlu yorum ve tebriklerin biri de Toyota'nın TOGG için attığı 'hoşgeldin tweet'i oldu.

Tebrik eden ilk marka Toyota oldu

Japon otomobil üreticisi Toyota'nın Türkiye ayağı, dünkü lansmanda tanıtılan otomobilin duyurulmasını tebrik eder nitelikte bir tweet paylaştı. Tweet'te "Bu yolda emeği geçenlere teşekkürler. Türkiye'nin otomobili aramıza hoş geldin" ifadelerini kullanan Toyota Türkiye, TOGG'un müjdelenen gelişini içtenlikle karşıladı.

Toyota Türkiye tarafından yayınlanan tweet'e TOGG'dan gelen yanıt gecikmedi. 'Türkiye'nin Otomobili' Twitter sayfasından Toyota'ya cevap veren şirket, "Teşekkürler. Hoş buldum. Hazırlanıyorum. 2022'de oradayım" ifadelerini kullanarak teşekkürlerini iletti.

Lansmanda hangi bilgileri elde ettik?

TOGG, lansmanda belirttiğine göre 2030 yılına kadar 'ortak platformda elektrikli ve bağlantılı 5 farklı model' araba çıkaracak. Tanıtılan ilk arabanın seri üretimine 2022 yılında başlanacak. Lansmanda belirtilenlere göre bu araç, sadece 30 dakikalık şarj ile 500 km menzile ulaşabilecek.

Sürekli olarak internete bağlı olacak aracın dikkat çeken teknolojik özellikleri arasında navigasyon ve holografik asistan gibi özellikler var. Gerektiğinde güncelleme alabilecek olan araç aynı zamanda kameralı dikiz aynalarına da sahip. Yani yerli araba, son dönemde gelişmekte olan elektrikli araba sektöründe karşımıza çıkan modellerden pek de geri kalacak bir araç değil.