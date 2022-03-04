Rus ekonomisi, Ukrayna savaşı kazanılsa bile kolay kolay toparlanacak gibi görünmüyor. Zira yapılan incelemelere göre ülke ekonomisinin bel kemiğini oluşturan enerji ve finans şirketleri, yalnızca birkaç gün içerisinde yüzde 99 civarı değer kaybettiler. İşte Rus devlerinin savaşla düşen hisse senedi fiyatları...

Rusya ile Ukrayna arasında bir haftayı aşkın süredir devam eden savaş, Rusya'ya ekonomik anlamda ağır bir bilanço yaratacak gibi görünüyor. Zira Kremlin konuyla ilgili olarak çeşitli tedbirler almaya çalışıyor olsa da bu tedbirler yeterli kalmamış gibi görünüyor. Çünkü 24 Şubat 2 Mart tarihleri aralığına bakıldığında, dev Rus şirketlerinin değer kaybının yüzde 99'lara ulaştığı tespit edildi. Şirketler batmaya mahkum olmuş gibi görünüyorlar.

Anadolu Ajansı tarafından derlenen verilere göre Rusya'ya yönelik yaptırımlar, özellikle de finans ve enerji şirketlerine darbe vurdu. Örneğin dünyanın en büyük doğal gaz şirketi Gazprom'un hisseleri, savaş sürecinde yüzde 99 değer kaybederek 4,7 dolardan 0,051 dolara düştü. Ülkenin en büyük bankası olarak bilinen Sberbank’ın hisseleri de Gazprom'la aynı kaderi paylaşarak yüzde 99 değer kaybetti. Sberbank hisseleri, 2,5 dolardan 0,015 dolar seviyelerine karar gerilemiş durumda.

Rusya'daki perakende sektörü de dibi gördü

Aslına bakacak olursak Rus ekonomisi enerji sektörü üzerine kurulu. Ancak savaş sonrası yaptırımlar, neredeyse her sektörü etkiledi. Örneğin ülkenin en büyük perakende şirketlerinden Magnit, bu süreçte yüzde 99 değer kaybı yaşadı. X5 Retail'in savaş öncesinde 10,6 dolardan işlem gören hisseleri, artık 0,31 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Rus borsası günlerdir kapalı

Moskova, hisse senetlerinin darmaduman oluşu ile borsayı kapatmaya karar verdi. 28 Şubat'ta alınan karar hala uygulamada. Yani Moskova Borsası 28 Şubat'tan beri kapalı. Açıldığında neler olacağını ise kimse bilmiyor. Zira savaş nedeniyle Rus borsalarında işlem yapan yatırımcıların zararı artık tahmin bile edilemiyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tüm bunların üstesinden nasıl geleceği şimdilik bilinmiyor...