Son istatistiklere göre YouTube'a her gün ortalama 720 bin saat video yükleniyor ve yine her gün, kullanıcılar 1 milyar saate yakın video izliyorlar. Milyonlarca kanal arasında sıyrılmayı başaran ve bu rakamların büyük bir çoğunluğunu kazanan, dünyanın ve ülkemizin en çok aboneye sahip YouTube kanallarını derledik.

Bildiğimiz anlamdaki televizyon alışkanlığının azalması ile birlikte hem dünya hem de Türkiye’de, YouTube üzerinden daha çok video izlenmeye başladı. YouTube kanalları, artık ana akım medya kuruluşlarından bile daha fazla aktif izleyiciye sahip durumdalar. Ayrıca yalnızca izlenme sayıları ile değil, sahip oldukları abone sayıları ile de dikkat çekiyor ve yeni nesil izleme alışkanlıkları hakkında fikir veriyorlar.

Türkiye ve dünyanın en çok aboneye sahip YouTube kanalları arasında ulusal yayın yapan televizyon kanalları, müzik kanalları, platforma özel içerik üreten kanallar var. Hatta öyle ki; bazıları yakından incelenmesi gereken YouTube kanalları olarak kabul ediliyor. Çünkü yalnızca YouTube’un değil, internet dünyasının gündemini belirleyecek kadar geniş bir kitleye sahipler.

2020’de en çok aboneye sahip Youtube kanalları hangileri?

Dünya; T-Series: 163 Milyon PewDiePie: 108 Milyon Cocomelon - Nursery Rhymes: 99,6 Milyon SET India: 89,8 Milyon Kids Diana Show: 70,4 Milyon WWE: 70,2 Milyon 5-Minute Crafts: 69,8 Milyon Zee Music Company: 65,6 Milyon Like Nastya: 65,2 Milyon Canal KondZilla: 61,9 Milyon

Türkiye; netd müzik: 19 Milyon Enes Batur: 14,1 Milyon OYUNCAKOYNUYORUM: 8,26 Milyon Orkun Işıtmak: 8,16 Milyon atv: 7,83 Milyon Kafalar: 7,13 Milyon Deli Mi Ne?: 7,06 Milyon KanalD: 6,88 Milyon Reynmen: 6,25 Milyon OHA Diyorum!: 5,63 Milyon



Rusyalı bir ailenin gündelik yaşamını konu alan, çocuklara özel içerik kanalı: Like Nastya

Abone sayısı: 65,2 Milyon

Like Nastya YouTube kanalı da tıpkı Anastasia Radzinskaya isimli sevimli bir kızın ailesi ve arkadaşlarıyla hazırladığı videoların yayınlandığı bir kanal. Yayınlanan videoların çoğu Rusça, bazı bölümler ise İngilizce. Ancak videolar, çok fazla sözün olmadığı genel olarak çocuklara özel hazırlanan videolardan oluştuğu için dünyanın her yerinde yaşayan çocuklar tarafından izlenebiliyor. Elbette, abone sayısında Rusya’nın yüksek nüfusunun da payı olduğunu unutmamak gerekiyor.

Brezilya merkezli, Latin şarkılarının bol bol paylaşıldığı kanal: KondZilla

Abone sayısı: 61,9 Milyon

Brezilyalı senarist ve yönetmen Konrad Dantas tarafından kurulan müzik video şirketi KondZilla Records’un Youtube Kanalı olan Canal KondZilla üzerinden müzik video klipleri yayınlanıyor. Kanalda yayınlanan müzik video klipleri genel olarak R&B, rap ve latin müzik türlerinden oluşuyor. Canal KondZilla üzerinden hem sanatçıların kliplerine ulaşabilir hem de kanal için özel olarak hazırlanmış olan içerikleri izleyebilirsiniz.

Hint müziklerinin en popüler kanalı: Zee Music Company

Abone sayısı: 65,6 Milyon

Zee Music Company kısaca ZMC, Hindistan Yeni Delhi merkezli Zee Entertainment Enterprises şirketinin yan kuruluşu olan müzik şirketidir. Şirketin YouTube kanalında genel olarak Bollywood sinema sektörü için yapılmış olan müzikler paylaşılıyor. 1 milyardan fazla olan Hindistan nüfusu ve Hint filmlerinin ve dizilerinin dünya çapında ün kazanması ile beraber bu yapımlara ait müziklerin yayınlandığı Zee Music Company YouTube kanalı da dünyanın en çok aboneye sahip kanalları arasında yerini almış durumda.

Kendin yap akımının en güçlü temsilcisi: 5-Minute Crafts

Abone sayısı: 69,8 Milyon

5-Minute Crafts, platformda bulunan ‘kendin yap’ türündeki en popüler YouTube kanalları arasında. 5-Minute Crafts ekibi, videolarını ilk olarak Facebook ve Instagram üzerinden yayınlıyorlardı. YouTube kanalında bulunan ilk videolar da, bu videolardan oluşan kolajlardı. Ancak daha sonra platforma özel olarak hazırlanan ‘kendin yap’ videoları da yayınlanmaya başladı. Kanaldaki videolar genel olarak evde, kendi imkanlarınızla yapabileceğiniz eğlenceli el sanatlarının nasıl yapılacağını anlatıyor.

Bildiğimiz, her aşaması kurgu dolu Amerikan güreşi şovunun ana kanalı: WWE

Abone sayısı: 70,2 Milyon

World Wrestling Entertainment kısaca WWE şirketi tarafından düzenlenen ve yayınlanan, ülkemizde Amerikan güreşi olarak bilinen güreş müsabakalarının yayınlandığı YouTube kanalı. WWE YouTube kanalı üzerinden profesyonel güreş müsabakalarını canlı olarak ya da tam haliyle daha sonra izleyebilirsiniz. Kanal üzerinden özel videolar, sahne arkası görüntüler ve özel röportajlar da paylaşılıyor.

Diana isimli küçük bir kızın ve ailesinin çocuk içerikleri ürettlikleri kanal: Kids Diana Show

Abone sayısı: 70,4 Milyon

Adından da anlaşılacağı üzere Kids Diana Show, Diana isimli küçük bir kızın ailesi ve arkadaşlarıyla hazırladığı çocuklara özel videoları paylaşıldığı bir YouTube kanalı. Diana isimli bu küçük, sevimli kız; bir videoda arkadaşlarıyla sihirbazlık yapıyor, bir videoda karaoke yapıyor, başka bir videoda babası ile şakalaşıyor. Çocukların eğlenceli dünyası Diana’nın videoları ile YouTube üzerinden tüm dünya ile paylaşılıyor.

Hindistan'ın en popüler TV kanallarından: SET India

Abone sayısı: 89,8 Milyon

Sony Entertainment Television India kısaca SET India isimli, Hindistan’da oldukça popüler olan bir televizyon kanalının YouTube kanalı. Kanal üzerinden ülkemizde de aşina olduğumuz pek çok farklı televizyon formatının Hint versiyonları yayınlanıyor. Elbette, yayınlar Hintçe. Ancak 1 milyardan fazla olan Hindistan nüfusu sayesinde bu kanal, dünyada en çok aboneye sahip YouTube kanalları arasında yerini almış durumda.

İngilizce tekerleme ve şarkıların paylaşıldığı çocuk kanalı: Cocomelon - Nursery Rhymes

Abone sayısı: 99,6 Milyon

Cocomelon - Nursery Rhymes kanalının yayınlıyor olduğu videolar, her yaştan bebeğin ve çocuğun kalbini kazanacak türden. Genel olarak İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde bebeklere ve çocuklara söylenen tekerlemeleri, şarkıları ve ninnileri özel olarak hazırlanan animasyonlarla yayınlıyorlar. Her videoda aynı karakterler ile karşılaşıyoruz ancak devam eden bir seri çizgi değil, yalnızca çocukların ve bebeklerin bayılacağı şovlardan oluşuyor.

Dünyanın en popüler bireysel YouTube kanalı: PewDiePie

Abone sayısı: 108 Milyon

İsveçli Youtuber Felix Arvid Ulf Kjellberg’ın ürettiği videoların yayınlandığı YouTube kanalı PewDiePie’da pek çok farklı türde video bulunuyor. Kjellberg; oyun oynuyor, kendi hazırladığı özel formatlarda komedi şovları yapıyor, internet dünyasının trendlerini kendi yorumları ile izleyicilerine anlatıyor. PewDiePie YouTube kanalı üzerinden on yıldan uzun süredir video paylaşımı yapılıyor.

Hindistan merkezli sinema ve müzik kanalı: T-Series

Abone sayısı: 163 Milyon

Super Cassettes Industries Private Limited kısaca T-Series adıyla piyasada olan Hintli müzik şirketi, Bollywood sinema endüstrisinde yaptığı film müzikleri ve Indi-pop müzikleriyle tanınıyor. 1 milyardan fazla olan Hindistan nüfusu ve Hint filmlerinin ve dizilerinin dünya çapında ün kazanması ile beraber bu yapımlara ait müziklerin yayınlandığı T-Series YouTube kanalı da dünyanın en yüksek abone sayısına ulaşmış durumda.

Türkiye'nin en çok aboneye sahip YouTube kanalları:

Eğlenceli video konseptleri ile OHA Diyorum!

Abone sayısı: 5,63 Milyon

Mediakraft Turkey Yayın Hiz. A.Ş tarafından yapımcılığı üstlenen videoların yayınlandığı YouTube kanalı. OHA Diyorum! YouTube kanalı üzerinden nedir, ne değildir temalı videolar, gündeme dair challenge videoları, kim daha fazla yemek yiyecek temalı yarışma videoları ve bazen ilginç deney videoları paylaşılıyor.

Vine ile yolcuğuluğa başlayıp YouTube'da yükselen ve artık bir müzik kanalı olan: Reynmen

Abone sayısı: 6,25 Milyon

Youtuber Yusuf Aktaş’ın Reynmen takma adıyla hazırladığı videoların yayınlandığı YouTube kanalı. Kanal, genel olarak gündeme dair challenge videolar ve günlük hayata dair vlog videolardan oluşuyordu, ta ki 2019 yılına kadar. Reynmen Ocak 2019 tarihinde bir şarkı ve klip yayınladı. Bu klip ile beraber hala vlog videolara devam etse de şarkıcı olarak da bir kariyere başladı ve bu türde videolar da yayınlıyor.

Dizi ve programlarından kesitleri ile KanalD:

Abone sayısı: 6,88 Milyon

Uzun yıllardır ülkemizde ulusal yayın yapan televizyon kanalı Kanal D’nin YouTube kanalı. Kanal üzerinden Kanal D’de yayınlanan dizi ve programların fragmanlarını en güncel şekilde takip edebilirsiniz. YouTube kanalı üzerinden televizyon kanalında yayınlanan dizi ve programların tam hali paylaşılmıyor. Ancak yayınlanan dizi ve programlar üzerinden platforma özel olarak hazırlanmış kısa videolar paylaşılıyor.

Adının hakkını veren: Deli Mi Ne?

Abone sayısı: 7,06 Milyon

Youtuber Fester Abdü tarafından hazırlanan videoların yayınlandığı Deli Mi Ne? YouTube kanalı üzerinden pek çok farklı türde video yayınlanıyor. Kanal üzerinden paylaşılan videolar genel olarak Fester Abdü’nün günlük hayatında kaydettiği vlog videolarından, gündeme dair challenge videolarından ve gezdiği yerlerde yaptığı ilginçliklerden oluşuyor.

TV'deki 3 Adam'ın internet versiyonu, belki de daha iyisi: Kafalar

Abone sayısı: 7,13 Milyon

İlk kez Vine sosyal medya platformunda yayınladıkları videolarla tanınan Bilal Hancı, Atakan Özyurt ve Fatih Yasin; daha sonra güçlerini birleştirerek 2017 yılında Kafalar isimli YouTube kanalını kurdular. Kanal üzerinden her Cuma günü saat 18.00’de yeni bir video paylaşan ekip, pek çok farklı türde video hazırlıyorlar. Kafalar YouTube kanalı, ekibin platforma özel olarak hazırladığı formatlarda çekilen videolarla dikkat çekiyor.

YouTube'da en çok takip edilen yerli TV kanalı: atv

Abone sayısı: 7,83 Milyon

Ülkemizde uzun yıllardır ulusal yayın yapan televizyon kanalı atv’nin YouTube kanalı. YouTube kanalı üzerinden atv canlı yayınını izleyebilir, kanalda yayınlanan dizi ve programların fragmanlarını en güncel şekilde takip edebilir ve kanalda yayınlanan dizi ve programların tam halini yayından hemen sonra YouTube kanalı üzerinden izleyebilirsiniz.

Türkiye'nin en büyük ikinci bireysel YouTube kanalı: Orkun Işıtmak

Abone sayısı: 8,16 Milyon

Enes Batur’dan sonra YouTube Türkiye’deki en çok aboneye sahip bireysel YouTube kanallarından biri olan kanalda, Youtuber Orkun Işıtmak tarafından hazırlanan farklı türde videolar yayınlanıyor. Gündeme dair challenge videoları, günlük hayatın anlatıldığı vloglar, Orkun Işıtmak tarafından platforma özel olarak hazırlanan formatta videolar başta olmak üzere; kanal üzerinden pek çok farklı türde video izleyebilirsiniz.

Çocuklara yönelik içerikleri ile tüm dünyada izlenen: OYUNCAKOYNUYORUM

Abone sayısı: 8,26 Milyon

Ülkemizde çocuklara özel videolar hazırlayan, başrolünde yine çocukların yer aldığı en popüler çocuk YouTube kanalı. Kanalda yayınlanan videolarda Masal ve Öykü isimli iki sevimli kız çocuğunun arkadaşları ve aileleriyle yaşadıkları hikayeler anlatılıyor. OYUNCAKOYNUYORUM kanalında çocukların günlük rutinlerini, oyun maceralarını, okul hikayelerini ve eğlenceli dünyalarını izleyebiliyoruz.

Türkiye'nin en büyük bireysel YouTube kanalı: Enes Batur

Abone sayısı: 14,1 Milyon

Mayıs 2020 tarihi itibarıyla YouTube Türkiye’de bireysel olarak en çok aboneye sahip olan YouTube kanalında, Youtuber Enes Batur tarafından hazırlanan farklı türde videolar yayınlanıyor. Gündeme dair challenge videoları, günlük vlog videoları başta olmak üzere kanal üzerinden Enes Batur’un başrolünde olduğu farklı temalara sahip videoları izleyebilirsiniz. Enes Batur, başarılarıyla olduğu kadar aldığı olumsuz eleştirilerle de gündemde olan bir Youtuber.

netd müzik

Abone sayısı: 19 Milyon

netd müzik, Doğan Müzik ve Netd Influencer Marketing şirketleri ile çalışan sanatçıların şarkılarının ve video müzik kliplerinin yayınladığı YouTube kanalıdır. Türkiye’de yayınlanan pek çok pop, rap, dans, alternatif ve rock şarkının ve klibin ilk yayınlanıyor olduğu YouTube kanalı olması ile dikkat çekiyor. Kanal ile anlaşmalı olan farklı müzik şirketlerine ait video kliplerin de yayınlandığı kanal üzerinden yabancı sanatçıların şarkılarına ve video kliplerine ulaşmanız da mümkün.

İzleme alışkanlıklarımız değiştikçe YouTube gibi video izleme platformlarındaki video üreticilerinin sayısı ve bununla birlikte abone ve izleme sayıları da artıyor. Her geçen gün YouTube’a yeni videolar ve yeni üreticiler geliyor. Belki bir sonraki yıl, bu liste bambaşka olabilir.