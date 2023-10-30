NES konsolunu tecrübe edip hafızasını tazelemek isteyenler veya o döneme denk gelmeyip oyun sektörünün ilklerini görmek isteyenler buraya! Eskileri özlemeye hazır olun çünkü birbirinden güzel NES oyunlarını birlikte hatırlayacağız.

1980'lerin başlarında Nintendo, oldukça başarılı Arcade oyun makineleri piyasaya sürmüş ve bu başarının etkisiyle bir video oyun konsolu piyasaya sürmek için planlara başlamıştı. Ardından 1983 yılında Nintendo Entertainment System yani kısaltmasıyla NES yayımlandı.

Yıllar içinde geliştirici, NES'te yayımlamak amacıyla döneminde akıllara durgunluk veren birçok oyun piyasaya sürdü. Hep birlikte nostaljik bir yolculuğa çıkalım ve NES'in bu unutulmaz oyunlarını tekrardan hatırlayalım.

Tabancanın çalışma mekanizmasını çocukken anlayamadığımız Duck Hunt (1984)

NES'e gelmeden önce bir Atari oyunu olarak piyasaya sürülen Duck Hunt, NES Zapper aksesuarını etkili kullanmasıyla tanınıyor. Ünlü eklenti aslında sensör teknolojisine sahip plastik bir tabancaydı ancak dönemine göre devrim niteliğindeydi.

Yıllar içinde avcılığın spor sayılmamaya başlanması ve sert tepkiler alması sonucu oyun, kötü örnek teşkil edebilecek bir yapım olarak anılmaya başlandı. Yine de şirketin gelecekteki oyunları için öncü olduğunu söylemek mümkün.

Bir neslin kahramanlık hikâyesi Super Mario Bros. 3 (1985)

Orijinali kadar devrim niteliğinde olmasa da Super Mario Bros. 3, NES'te açık ara en iyi yapılmış oyun olarak kabul ediliyor. Orijinal oyunu şaşırtıcı kılan unsurların yenilikçi fikirlerle birleştiği oyun, döneminde oyuncuları kendine hayran bırakmıştı.

Bu oyunun teknolojik ve sanatsal açıdan oldukça gelişmiş olması, aslında gelecekte nasıl oyunlar görebileceğimizin sinyallerini vermişti.

Günümüzün heyecanla beklenen serisi The Legend of Zelda (1986)

Nintendo'nun en çok beğenilen serisini başlatan oyun; aksiyon, macera ve hikâye anlatımı unsurlarını açık dünya ile birleştirerek devrim yapmıştı.

Nintendo, daha sonraki oyunlarda bu temel konsepti geliştirdi ve The Legend of Zelda günümüzde büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Sürpriz sonlu bir oyun: Metroid (1986)

Samus'un ilk macerası, sevilen ve çok yönlü Metroidvania türünün temel bileşenlerini tanıtmayı başarmıştı. Özellikle Samus'un finalde kadın olduğunu öğrenmek, unutulmaz bir son yaşattı.

Oyunun doğrusal olmayan seviyeleri, sessiz hikâye anlatımı ve şifre kaydetme özellikleri macera oyunlarının örnek aldığı bir yapım ortaya çıkardı.

Onlarca oyunun temelini oluşturan Final Fantasy (1987)

Final Fantasy ilk RPG değildi ve kendisinden önceki MUD tarzı oyunlar ile metin tabanlı RPG'lere çok şey borçluydu. Ancak ilk çıkmasa da akla ilk gelen olmayı başaran yapım, oyuncuların favorisi hâline geldi.

Zaten günümüzde de devam eden oyun serisinin temellerinin ne kadar sağlam atıldığını yeniden söylemeye gerek yok.

Dövüş oyunlarının atası Mike Tyson's Punch-Out!! (1987)

Modern dövüş oyunlarının atası olan Punch Out'ta; büyük hayalleri olan, ezilmiş ve küçük boksör Little Mac rolünü üstleniyorduk. Bir dizi dövüşçü ile karşılaştığımız oyunda, giderek güçleniyor ve daha büyük rakiplerle karşılaşıyorduk.

Boksçular Glass Joe, Bald Bull ve Bay Sandman bu oyunda ilk kez sahneye çıktı ve gelecekteki oyunlar ile birlikte unutulmazlar arasında yer aldı.

Dövüş ve platformun müthiş ahengi Contra (1988)

Orijinal Contra, 1980'lerde aksiyon filmi hayranı olan ve oyun oynamayı severler için harika bir alternatifti. Oyundaki ortamlar, silahlar ve kontrol edilebilen kahramanlar, oyuncuları 80'lerin film yıldızları gibi hissettiriyordu.

Silahların yükseltilmesine ve düşman ateşinden kaçınmaya dayanan oyun, arcade konseptinin temelini oluşturdu.

Başarılı boss tasarımlarıyla Mega Man 2 (1988)

Bunca yıl ve devam oyunlarından sonra bile Mega Man'in ikinci macerasının seviyesine hiçbir yapım erişemedi. İkinci oyun ilk oyunun zaten inanılmaz olan aksiyonuna ekstra silahlar ve özellikler eklerken, oyunu ünlü yapan tüm temel özellikleri korudu.

Bu oyunun kalıcı statüsünün en büyük iki nedeni, unutulmaz boss koleksiyonu ve müzik tasarımı.

Kısıtsız hareket edebildiğimiz Ninja Gaiden (1988)

Ninja Gaiden'ın çarpıcı ara sahneleri gerçekten dönemine göre oldukça başarılı. Oyun, inanılmaz kontrolleri ve mekaniği nedeniyle tartışmasız en başarılı NES oyunlarından biri.

Oyunda hiçbir hareket sınırlaması yoktu ve saldırılarımız sırasında gerçekten Ninja gibi hareket ediyorduk. Ayrıca oyunu deneyimlemiş olanlar, Ninja Gaiden'ın ne kadar zor olduğunu da hatırlayacaktır.

Korku türünün en başarılı örneği Castlevania 3: Dracula's Curse (1989)

Geliştirici Konami, 1980'li yıllarda üzerinde çalıştığı diğer projelerden vazgeçerek Castlevania'nın devam oyunlarına odaklanmaya karar vermişti.

Zorlu platformlardan oluşan oyun; on altı zorlu aşamaya, son derece eğlenceli dövüş mekaniğine ve gerçekten ikonik bir görsel stile sahipti.

Yediden yetmişe eğlence sunan Tetris (1989)

Bulmaca oyunu Tetris, hem türünün ilk örneğiydi hem de tüm zamanların en iyi NES oyunlarından biriydi. Tetris, oyun dünyasını aşan ve yüzlerce yıldır varlığını sürdüren oyun devlerinin ulaşabildiği efsanevi bir statüye ulaştı.

Oyun o kadar yaygın ki neredeyse her tür bilgisayarda bulunabiliyor ve dünya çapında tanınıyor.

Lisanslı oyun dönemine büyük devrim Batman: The Video Game (1991)

Lisanslı 2B oyun, Tim Burton'ın 1989 yapımı filminin ritimlerini yakalayabilen bir deneyime sahipti. Gotham City'de Joker'i aramak için yola çıkan Batman'i oynadığımız yapımın özellikle müzikleri oldukça başarılıydı.

Oyunun o dönemde lisanslı olarak çıkış yapması ise, oyuncuları gerçekten şaşırtmıştı çünkü orijinal lisans alma kültürü o dönemlerde yoktu.

Arka planda gerçekçi bir yaşam döngüsü sunan Dragon Warrior III (1992)

Dragon Warrior III (Dragon Quest III: The Seeds of Salvation), RPG oyun türünü şekillendirmeyi başaran yapımlardan biriydi.

Orijinal oyundan önce geçen bu oyun; sıra tabanlı oynanışa ve açık dünya maceralarına, gündüz/gece döngüsü de dahil olmak üzere çok sayıda iyileştirmeye sahipti.

Kahraman kaplumbağaları tanıdığımız Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (1992)

TMNT 2 The Arcade Game, mükemmel bir arcade deneyimi sunamamıştı ancak oyunun devamı olan TMNT 3 inanılmaz bir başarı yakalamıştı. Kaplumbağaların potansiyelini en net gördüğümüz bu yapım, en iyi devam oyunlarından biri olarak kabul ediliyor.

İlk oyuna göre görsel ve mekanik iyileştirmeler içeren devam oyunu; daha iddialı seviyeler, geliştirilmiş müzikler ve gerçekten NES'e aitmiş gibi hissettiren mekaniklere sahipti.

Günümüzde de ikon hâline gelen Kirby’s Adventure (1993)

Günümüzde Kirby, az derinliğe sahip çocuk dostu bir platform oyunu serisi olarak düşünülüyor. Ancak Kirby's Adventure bir zamanlar pembe pufun Nintendo'nun en başarılı yıldızlarından biriydi.

Bu oyunun hemen hemen her unsuru yaratıcı olarak tanımlanabilir. Kirby'nin artık meşhur olan kopyalama yeteneğinden çeşitli mini oyunlara kadar, bu oyundaki hemen hemen her küçük şey başarılı detaylara sahipti.

NES dönemine denk gelen veya bu konsola sahip olanlar eminim ki bu liste dışında birçok efsanevi oyunu da hatırlamıştır. Sizce ''unutulmayan'' NES oyunları hangileri?