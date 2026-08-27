Yapay zekâ artık sadece metin yazmak, görsel oluşturmak veya sorularımıza cevap vermek için kullanılmıyor. Günlük hayatın çok daha farklı alanlarında karşımıza çıkan bu teknoloji, şimdi mutfağa da giriyor.

Yemek.com, mobil uygulamasına eklediği Asistan Şef özelliğiyle yemek yapma deneyimini bir adım ileri taşıyor. Asistan Şef, tarifleri sesli şekilde takip etmenizi sağlarken yemek yaparken aklınıza takılan soruları da yanıtlayabiliyor.

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Yani artık mutfakta bir tarifi uygularken sürekli telefona bakmanız gerekmiyor. Telefonunuz adeta sizin için çalışan bir yapay zekâ destekli mutfak asistanına dönüşüyor. Peki Asistan Şef tam olarak ne yapıyor ve nasıl kullanılıyor? Hemen anlatalım.

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Asistan Şef nedir?

Asistan Şef'i, Yemek.com'un tariflerini uygularken size eşlik eden yapay zekâ destekli bir yardımcı olarak düşünebilirsiniz. Örneğin bir tarifi açtınız ve yemek yapmaya başladınız. Bir yandan malzemeleri hazırlarken bir yandan da tarifteki adımları takip etmeniz gerekiyor. İşte burada Asistan Şef devreye giriyor. Tarifi size sesli olarak adım adım anlatabiliyor. Daha da önemlisi, tarif sırasında aklınıza takılan soruları doğrudan Asistan Şef'e sorabiliyorsunuz. "Şimdi sıradaki adım ne?", "Bu malzemeyi ne kadar pişirmeliyim?", "Fırını kaç dereceye ayarlamam gerekiyor?" gibi sorularınızı sorarak tariften kopmadan devam edebiliyorsunuz. Böylece Yemek.com uygulaması yalnızca tarif gösteren bir platform olmaktan çıkıp yemek yaparken sizinle etkileşime giren bir yardımcıya dönüşüyor.

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Asistan Şef nasıl kullanılıyor?

Özelliği kullanmak için öncelikle Yemek.com mobil uygulamasına üye olmanız gerekiyor. Henüz üyeliğiniz yoksa ücretsiz şekilde üye olabilirsiniz. Ardından yapmanız gerekenler oldukça basit:

Yemek.com mobil uygulamasını açın.

Yapmak istediğiniz tarifi bulun ve tarif sayfasını açın.

"Tarife Başla" butonuna dokunun.

Asistan Şef devreye girdikten sonra tarifin adımlarını sesli olarak takip edin.

Yemek yaparken aklınıza takılan soruları Asistan Şef'e sorun.

Özellikle ellerinizin un, yağ veya yemek hazırladığınız malzemelerle meşgul olduğu anlarda bu özellik oldukça kullanışlı. Telefon ekranına sürekli dokunmak yerine tarifin sesli yönlendirmelerini takip edebiliyorsunuz.

Asistan Şef'e neler sorabilirsiniz?

Burada sistemin klasik bir "sesli tarif okuyucu"dan ayrıldığı nokta ortaya çıkıyor. Asistan Şef ile tarif sırasında etkileşime geçebiliyorsunuz. Yani yalnızca onun size bir şeyler anlatmasını beklemek yerine siz de sorular sorabiliyorsunuz. Örneğin;

"Sıradaki adım ne?"

"Bu aşamada ne kadar beklemeliyim?"

"Fırını kaç dereceye ayarlamalıyım?"

"Şimdi hangi malzemeyi eklemem gerekiyor?"

"Bu tarifin pişme süresi ne kadar?"

"Bu adımı tekrar anlatır mısın?" gibi sorularla tarifin içinde ihtiyaç duyduğunuz bilgilere ulaşabiliyorsunuz.

Bu da özellikle daha önce hiç denemediğiniz bir tarifi yaparken ciddi bir kolaylık sağlayabilir. Çünkü yanlış bir adım attığınızda tarifi baştan sona tekrar okumak yerine doğrudan Asistan Şef'ten yardım isteyebiliyorsunuz.

Yemek.com mobil uygulamasında başka neler var?

Asistan Şef, Yemek.com'un mobil uygulamasındaki teknolojik özelliklerden yalnızca biri. Uygulamada ayrıca:

30 binden fazla denenmiş ve garantili tarif arasından istediğiniz yemeği bulabiliyorsunuz.

Gelişmiş arama ve filtreleme ile malzeme, süre, ekipman ve farklı beslenme tercihlerine göre tarif arayabiliyorsunuz.

Tarif Modu sayesinde yemek yaparken ekranın kararmasını önleyebiliyorsunuz.

Videolu tarif anlatımları ile yemeklerin yapılışını ve püf noktalarını görerek öğrenebiliyorsunuz.

Kişiselleştirilmiş Tarif Defteri ile beğendiğiniz tarifleri kaydedip kendi listelerinizi oluşturabiliyorsunuz.

Üstelik uygulamanın temel özelliklerinin yanı sıra Asistan Şef ile birlikte yapay zekânın mutfaktaki kullanım alanı da genişliyor.

Yemek.com mobil uygulamasını App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirebilir, ücretsiz üye olduktan sonra istediğiniz tarifi açıp "Tarife Başla" butonuna basarak Asistan Şef'i kullanmaya başlayabilirsiniz.

Kısacası, mutfakta artık yalnız değilsiniz. Yapay zekâ destekli Asistan Şef, yemek yaparken size eşlik etmek için hazır.

Ücretsiz olarak hemen indirmek için: Yemek.com mobil uygulaması