Sadece belirli başlı fobileri bilsek de insanların dans etmeye karşı, hatta gülmeye karşı bile fobisi bulunuyor. İnsanların günlük hayatını bir hayli etkileyen, duyunca insanların nasıl fobileri varmış diyeceğiniz dünyanın en ilginç fobilerini anlattık.

Herhangi bir şeye karşı duyulan korkunun adına fobi deniliyor. Tabii ilk bakışta basit gibi görünse de fobi deyip geçmemek lazım. Sahip oldukları fobi yüzünden panik atak geçiren, sırf bu yüzden günlük hayatını sınırlandırmak zorunda kalan insanlar bulunuyor. Dünyada ne kadar çeşitli fobiler olursa olsun, hepsine duyulan korku aynı oluyor.

Palyaço, örümcek, karanlık ya da delikli şeylere karşı duyulan fobilere artık hepimiz aşina olduk, ancak dünyada çok ilginç şeylere, hatta kuş tüyünden gıdıklanmaya karşı bile fobi türleri bulunuyor. Biz de bu türlerin arasında kulağa en garip gelen fobilere daha yakından bakmak istedik.

Kulağa garip gelen 20 fobi

Yeni şeyler denemekten korkma: Neofobi

Konfor alanını terk edip yeni şeyler denemek, yeni maceralara atılmak herkes için ilk etapta zor gelebilir. Neofobiye sahip olan insanlar için ise bu durum gittikçe kolay bir hal almaz, hatta daha da zorlaşır. Neofobi, kişinin yeni şeylerden anormal derecede korktuğu durumlar için kullanılan isimdir. Bu fobiye sahip kişiler rutinlerinden kopmak istemez, her zaman konfor alanlarında yaşamak isterler. Neofobi, aynı zamanda kişinin yeni yemekler deneyimlemesine de izin vermez.

Yağmur korkusu: Ombrofobi

Ombrofobi, kasırga, kar ve fırtına fobileri gibi doğal çevre fobileri kategorisinde yer alıyor. Ombrofobiye sahip insanlar, dışarıda yağmura yakalanmaktan, güvenli bir yerde olsalar bile dışarıda yağmur yağmasından korkarlar ve aynı zamanda yağmurla birlikte gelen şimşek çarpması, gök gürültüsü gibi olaylardan da son derece rahatsızlık duyarlar.

Akıllı telefondan mahrum kalma korkusu: Nomofobi

Sürekli gelişmekte olan teknoloji yüzünden akıllı telefonlara veya bilgisayarlara yavaş yavaş bağımlı hale geliyor olmamız, kaçınılmaz bir gerçek. Nomofobiye sahip insanlar için ise bu bağımlılık normal insanlara göre çok daha ciddi boyutlara ulaşabiliyor. Nomofobili bireyler, akıllı telefonlarını kaybetmekten, telefonlarının şarjının bitmesinden ve şebekenin çekmediği bir yerde olmaktan son derece rahatsızlık duyar, bu endişe yüzünden sürekli korku içinde yaşarlar.

Canlı canlı gömülmekten korkma: Tafefobi

Bir insan neden canlı canlı gömülmekten korksun, kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz diye düşünebilirsiniz. Şimdilerde böyle bir şeyden korkmamıza gerek yok, ancak durum 18. yüzyılda hiç de böyle değilmiş. Vebanın yaygın olduğu zamanlarda kayıtlara geçen tafefobiye sahip insanlar, doktorların onları ölü olarak nitelendirmesinden ve canlı canlı tabuta konulmaktan ölesiye korkarlarmış.

Aynada kendi yansımasını görmekten korkma: Eisoptrofobi

Aynalar günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Sonuçta hem bir yerlere hazırlanırken hem de kapıdan çıkmadan önce son baktığımız yer aynalardır. Ne yazık ki aynalara bizim kadar rahat bakamayan, kendi yansımalarını görmekten ödü kopan insanlar bulunuyor. Bu korkunun tam ismi ise eisoptrofobi. Eisoptrofobiye sahip olan insanların aynada kendi yansımasını görmek, üzüntü, korku, utanç ve hatta depresyona sebep oluyor.

Üşüme korkusu: Frigofobi

Üşüme korkusu olarak adlandırılan Frigofobi, özellikle Çin’de son derece yaygın görülen bir fobidir. Bunun sebebi ise son derece yaygın olan Ying Yang felsefesinde üşümenin kalp ve karın ağrısına yol açtığına inanılmasıdır. Bu fobiye sahip olan insanlar, soğuk yerlerde bulunmak istemez ve minicik bir soğuğun bile kendilerini hasta ettiğine inanırlar.

Kusma korkusu: Emetofobi

Kimse kusmaktan hoşlanmaz, ancak kusma korkusu yani emetofobiye sahip olan insanlar, sürekli kusacağım korkusuyla yaşar. Bu fobiye yaşayan insanlar midelerinin bulanmasına sebep olacak çoğu yiyeceğe bakmaktan kaçınır, bu durum yeme alışkanlıklarına da olumsuz bir şekilde yansır.

Ergenlerden korkma: Efebifobi

Kulağa çok saçma gelebilir ancak gençlerden, özellikle ergenlerden korkan, bunu bir fobiye dönüştüren insanlar bulunuyor. Efebifobiye sahip insanlar, ergenlerin kontrol edilemez olduğunu düşünür ve onlarla karşılaştıkları zaman çok ciddi panik anları yaşayabilirler.

Tavuklardan ve tavuk etinden korkma: Alektrofobi

Alektrofobiye sahip olan insanlar, tavuklar tarafından kovalanmaktan, gagalanmaktan ve onlarla yanyana olmaktan son derece rahatsızlık duyar ve korkarlar. Bu fobi yüzünden çoğu insan restoran veya kafe gibi yerlerde tavuk eti ile karşılaşmaktan da çekindikleri için de bu tür yerlere gitmekten pek hoşnut olmazlar.

Balon korkusu: Globofobi

Balonlar da tıpkı palyaçolar gibi çocukları eğlendirmek için birebirdir ancak son derece eğlenceli görünen balonlardan korkanların sayısı bir hayli fazla. Globofobi olarak adlandırılan balon korkusu yüzünden insanlar, balonların olduğu yerde bulunmaktan hoşlanmazlar ve balonun her an patlama olasılığı yüzünden panik dolu anlar yaşarlar.

Kahkaha korkusu: Geliofobi

Gülmek, kahkaha atmak bir anda modumuzu yükselten şeylerden birisidir, yapılan araştırmalar da gülmenin sağlığımıza iyi geldiğini gösterir. Ne yazık ki geliofobiye sahip insanlar, kahkaha atmanın tadına varamaz. Onlar için gülmek veya kahkaha atmak, son derece dehşet verici bir şeydir.

Bütün hayvanlardan korkma: Zoofobi

Bazı kişiler spesifik olarak böceklerden, yılanlardan ya da köpeklerden korkar. Ancak zoofobiye sahip insanlar, doğada bulunan tüm hayvanlardan korkarak yaşarlar. Bazı insanlarda bu fobi çok daha ciddi boyutlara yol açar ve sokakta hayvanlarla karşılaşma korkusundan dolayı çoğu insan, evden çıkamaz hale gelir.

Dans etme korkusu: Korofobi

Partilerde, çeşitli kutlamalarda sürekli pistte gördüğümüz dans etmeyi seven insanlarından olmayabilirsiniz, bu kendi tercihinizdir ancak dans etmenin tercihten çıkıp korkuya dönüştüğü bir fobi bulunur: korofobi. Korofobiye sahip insanlar -dans yetenekleri olsa bile- dans etmekten son derece korkar ve sırf bu yüzden dans edilen yerlere gitmekten kaçınırlar.

Çalışmaktan korkma: Ergofobi

Ergofobi, basit bir deyişle işe karşı duyulan korku anlamına gelir. Bu fobiye sahip insanlar özgürlüğüne düşkündür ve çalışmak için işe gitmekten, saatlerini işte harcamaktan nefret ederler. Ergofobili bireylerin çoğu, bu korku yüzünden çalışmak yerine evde oturmayı tercih eder.

Aşık olmaktan korkma: Filofobi

Filofobi, herhangi birine aşık olmaktan korkmaya verilen isimdir. Bilim dünyasında filofobiye neyin sebep olduğu bilinmiyor, ancak bu fobiye sahip olan insanlar aşık olacağım korkusuyla insanlarla iletişim kurmaktan çekiniyor, onlarla özel şeyler paylaşmaktan bir hayli korkuyor.

Güneş korkusu: Helyofobi

Gün ışığına maruz kalmaktan ya da direkt olarak Güneş’ten korkmaya helyofobi denir. Bu fobiye sahip insanlar, işlerini gündüz saatleri yerine gece halletmeyi sever, bir nevi vampir hayatı yaşarlar.

Akraba korkusu: Syngenesofobi

Yazılışı ve okunuşu her ne kadar zor olsa da çoğu kişinin syngenesofobi, yani akraba korkusunun ne anlama geldiğini kolayca anlayabileceğini düşünüyoruz. Bu fobiye sahip insanlarda, akrabalarıyla bir araya gelmekten sadece nefret etmez, aynı zamanda korku duyar.

Tüylerle gıdıklanmaktan korkma: Pteronofobi

Her ne kadar gıdıklanınca istemeden gülmeye başlasak da kimse gıdıklanmaktan hoşlanmaz. Pterenofobiye sahip insanlar ise özellikle tüylerle gıdıklanmaktan, genel olarak kuş tüyünden nefret edilir. Aynı zamanda bu fobi, kişinin kuşlardan da korkmasına yol açar.

13. Cuma korkusu: Paraskavedekatriafobi

Bildiğiniz üzere birçok kültüre 13 sayısının uğursuzluk getirdiğine inanılıyor. Cuma gününün ayın 13’üne denk gelmesi ise tamamen bir kabus olarak adlandırılıyor. Bu günden ciddi anlamda korkan, 13. Cuma’nın lanet getireceğini düşünen insanların yaşadığı korkuya paraskavedekatriafobi adı veriliyor.

Fıstık ezmesinin damağa yapışmasından korkma: Arachibutyrofobi

Listemizi kulağa en garip gelen fobilerden biriyle kapatmak istedik. Yanlış okumadınız, fıstık ezmesinin damağa yapışmasından ciddi boyutlarda korkan insanlar bulunuyor. Bizde fıstık ezmesi özellikle ABD’de olduğu kadar yaygın değil ancak orada yaşayan insanlar, çoğu sandviçin içinde bulunan fıstık ezmesini yanlışlıkla yemekten epey çekiniyorlar.