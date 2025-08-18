Sizi oynarken farklı evrenlere götüren bilim kurgu türünü seviyorsanız doğru yere geldiniz. Şu anda oynayabileceğiniz en iyi bilim kurgu oyunlarından bazılarını derledik.

Film, dizi, kitap, oyun fark etmeksizin bilim kurgu türü dünya çapında en sevilen türlerden biri konumunda. Tabii ki tarih boyunca bu türde birçok vide oyununun piyasaya sürüldüğünü gördük. Biz de bilim kurgu oyunu sevenler için bir liste hazırlayalım dedik. En iyi bilim kurgu oyunlarını arıyorsanız doğru yerdesiniz.

Aşağıda, şu anda oynayabileceğiniz en iyi bilim kurgu oyunlarından bazılarını görebilirsiniz. Bu oyunları oynarken yepyeni evrenlere adım atarken hiç sıkılmayacaksınız. Tabii ki aşağıdakiler dışında daha birçok farklı oyun mevcut. Biz yalnızca bazılarını ekledik. Lafı uzatmadan gelin bakalım.

Son 15 yılda çıkan en iyi bilim kurgu oyunları

Dead Space

Cyberpunk 2077

Portal 2

Returnal

Control

Titanfall 2

Outer Wilds

Alien Isolation

Death Stranding

Mass Effect Legendary Edition

Dead Space

Geliştirici: Motive

Motive Çıkış tarihi: 27 Ocak 2023

27 Ocak 2023 Metacritic puanı: 89

Efsane bilim kurgu korku oyunu Dead Space'in 2023 yılında yapılan remake'i, şu anda deneyimleyebileceğiniz en iyi bilim kurgu oyunları arasında. İkonik yapım, günümüz grafiklerine uyarlanıyor ve bu sayede korku dolu deneyimi en iyi şekilde yaşıyorsunuz.

Cyberpunk 2077

Geliştirici: CD Projekt

CD Projekt Çıkış tarihi: 10 Aralık 2020

10 Aralık 2020 Metacritic puanı: 86

Cyberpunk 2077, ilk çıktığında çok büyük eleştiriler almış ve sorunlarla karşılaşmıştık. Ancak yıllar içinde gelen güncellemeler, oyunun iyileşmesine ve kullanıcıların sevgisini kazanmasını sağladı. Oyunda Night City isimli bir şehre gidiyoruz ve bir paralı asker rolüne bürünüyoruz.

Portal 2

Geliştirici: Valve

Valve Çıkış tarihi: 18 Nisan 2011

18 Nisan 2011 Metacritic puanı: 95

Oyuncuların gönüllerine taht kurmayı başaran ikonik Portal serisinin 2'inci oyunu, oynayabileceğiniz en iyi bilim kurgu oyunlarından biri. İster tek ister bir arkadaşınızla eşli olarak oynayabildiğiniz yapım, ilk oyundaki gibi Aperture Science Taşınabilir Portal Cihazı yardımıyla oluşturdukları geçitleri kullanarak karşılaşılan bulmacaları çözme mantığı üzerine kurulu.

Returnal

Geliştirici: Housemarque, Climax Studios

Housemarque, Climax Studios Çıkış tarihi: 30 Nisan 2021

30 Nisan 2021 Metacritic puanı: 86

İlginç bir oyun arıyorsanız Returnal tam size göre. Rogue-like elementlere sahip bu zorlu oyunda Selene isimli karakteri kontrol ediyoruz. Bu karakter bir gezegene iniyor ve kendini bir zaman döngüsünün içinde buluyor. Oyunun PS5 DualSense kontrolcü deneyimini en iyi yaşatan yapımlardan biri olduğunu belirtelim. Haptik geri bildirimden seslere ve tetik efektlerine kadar her konuda çok iyi bir deneyim yaşatıyor. Bu yüzden mümkünse DualSense'te oynamanızı öneririz.

Control

Geliştirici: Remedy Entertainment

Remedy Entertainment Çıkış tarihi: 27 Ağustos 2019

27 Ağustos 2019 Metacritic puanı: 82

Doğaüstü elementlerle dolu olan Control'de, Jesse Faden isimli genç bir kadını oynuyoruz. Jesse, kayıp olan kardeşini ararken FBC isimli gizemli devlet kurumuna geliyor ve burada binayı başka boyuttan gelen gizemli bir varlığın işgal ettiğini görüyoruz.

Titanfall 2

Geliştirici: Respawn

Respawn Çıkış tarihi: 28 Ekim 2016

28 Ekim 2016 Metacritic puanı: 89

Titanfall 2, oyunlar tarihinin en iyi hikâyesine sahip yapımlarından biri olarak nitelendiriliyor. FPS türündeki bu oyunda, kocaman makinelerin yer aldığı bir geleceğe gidiyoruz. Burada Jack Cooper isimli tüfekçiyi kontrol ediyoruz. Oyun, onun BT-7274 isimli titan ile bağ kurmasını ve beraber yaşadıklarını anlatıyor.

Outer Wilds

Geliştirici: Mobius Digital

Mobius Digital Çıkış tarihi: 28 Mayıs 2019

28 Mayıs 2019 Metacritic puanı: 85

Birçok kişi tarafından 2019’ın en iyi oyunlarından biri olarak gösterilen Outer Wilds, keşif, gizem ve uzay türlerinde bir yapım. Oyunda sonsuz bir zaman döngüsüne düşmüş bir güneş sistemine gidiyoruz ve yanıtlar arıyoruz.

Alien Isolation

Geliştirici: Creative Assembly, Feral Interactive

Creative Assembly, Feral Interactive Çıkış tarihi: 6 Ekim 2014

6 Ekim 2014 Metacritic puanı: 79

Tarihin en iyi bilim kurgu korku filmlerinden biri olan Alien'dan esinlenen bu yapımda ikonik uzaylı Xenomorph'un dehşetini bu kez biz yaşıyoruz. Orijinal Alien filminin 15 yıl sonrasında geçen yapımda, filmdeki ana karakter Ellen Ripley'in kızı Amanda'yı kontrol ediyoruz. Amanda, annesinin kaybolmasını araştırıyor.

Death Stranding

Geliştirici: Kojima Productions

Kojima Productions Çıkış tarihi: 8 Kasım 2019

8 Kasım 2019 Metacritic puanı: 85

Efsane oyun tasarımcısı Hideo Kojima'nın imzasını taşıyan Death Stranding, son yıllarda çıkan en iyi bilim kurgu oyunları arasında. Oyunda, gizemli olayların yaşandığı post apokaliptik ABD'ye gidiyoruz ve Sam Porter Bridges isimli karakteri kontrol ediyoruz. Eğer ilk oyunu severseniz yakın zamanda Death Stranding 2: On the Beach çıktı. Ona da göz atabilirsiniz.

Mass Effect serisi

Geliştirici: BioWare

BioWare Çıkış tarihi: 14 Mayıs 2021

14 Mayıs 2021 Metacritic puanı: 87

En iyi hikâyeye sahip oyunlar listesinde illa ki göreceğiniz efsane Mass Effect serisinin 3 oyununu ve DLC'leri bir araya getiriyor. Eğer sıkılmadan saatler geçirmek istiyorsanız ve hikâyeli bilim kurgu oyunlarını seviyorsanız kesinlikle bu 3'lemeyi denemelisiniz.

Şu anda oynayabileceğiniz en iyi bilim kurgu oyunlarından bazıları bu şekildeydi. Tabii ki bunlara daha birçok farklı oyun eklenebilir. Sizin önerileriniz varsa yorumlardan bizlerle paylaşabilirsiniz.