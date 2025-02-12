“Uzay temalı” deyince sıralayabileceğimiz pek çok film var. İzledikçe heyecan kat sayınızın artacağı bu bilim kurgu filmlerini sizin için derledik.

İnsanlık var olduğundan beri, hep bir şeyleri merak ettik. Hep, sınırlarımızın ötesine ulaşmaya çalıştık. En büyük meraklarımızdan biri de gezegenimizin ötesiydi. Mitler, destanlar yazıldı; filmler, diziler yapıldı.

Biz de bugün, filmleri listeleyeceğiz. Haydi şimdi uzay kasklarınızı takın ve birbirinden keyifli uzay filmlerine doğru bir yolculuğa çıkalım!

Uzaylılara yeni bir pencere sunuyor: Arrival

Çıkış yılı: 2016

2016 IMDb: 7.9

Bu listedeki birçok filmde, insanlık galaksinin çok ötesine geçerek yabancı gezegenleri ve onların sakinlerini keşfediyor. Arrival’da ise uzaylılar buraya geliyor. İnsanlığa karşı tutumlarının henüz belli olmadığı uzaylılar ile iletişim kurmak için bir dil bilimci ve bir fizikçi birlikte çalışıyorlar.

Uzayın derinliklerinde yalnızlık: Ad Astra

Çıkış yılı: 2019

2019 IMDb: 6.5

Astronot Roy McBride, 30 yıl önce uzayın derinliklerine kaybolan babasını bulmak için bir göreve çıkıyor. Babasının deneylerinin güneş sistemini tehdit ettiği ortaya çıkınca Roy hem insanlığın kaderini hem de ailesinin geçmişini sorgulamaya başlıyor. Uzayın derinliklerinde yalnızlık, hayatta kalma ve insanlığın geleceği üzerine felsefi bir yolculuğa çıkıyor…

Yüzyılımıza uyarlanmış bir Jumanji: Zathura: Bir Uzay Macerası

Çıkış yılı: 2005

2005 IMDb: 6.2

Jumanji’den hatırladığımız kutu oyunu temasını kullanan Zathura’da, iki erkek kardeş babalarının bodrumunda bir oyun bulup oynamaya başlıyorlar. Oyunu her round’unda başlarına bir felaket gelen kardeşlerin, bütün bu tahribatı geriye döndürmek için oyunu bitirmeleri gerekiyor. Sıra dışı bir bilim kurgu filmi olan Zathura aynı zamanda bir kardeşlik hikayesi de anlatıyor.

Değeri pek bilinmeyen bir uzay filmi: Sunshine

Çıkış yılı: 2007

2007 IMDb: 7.2

Sunshine’da güneş ölüyor ve onu yeniden alevlendirmenin tek yolu uzaya bir ekip gönderip içine bir nükleer bomba fırlatmak. Oyuncu kadrosu Chris Evans, Cillian Murphy, Michelle Yeoh, Rose Byrne, Benedict Wong gibi oyuncuları barındıran filmde hepsi bir barut fıçısının içinde kapana kısılmış, patlamayı bekliyorlar. Çok da fazla bilinmeyen ve ne yazık ki değeri bilinmeyen bu film, oldukça heyecanlı bir yapım.

Çok uzaklarda bir gezegende yaşayan primatları anlatan Planet of the Apes

Çıkış yılı: 1968

1968 IMDb: 8.0

Tüm zamanların en ünlü bilim kurgu filmlerinden biri olan "Planet of the Apes", düşen bir uzay gemisinin mürettebatının, karanlık bir sırrı keşfetmek için primatların egemen olduğu bir gezegende dolaştığını görmesiyle başlıyor. Günümüzde hala yenilenmiş versiyonları ve devam filmleri çekilen Maymunlar Cehennemi’nin ilk başlığı, en iyi uzay temalı filmlerin arasında yer alıyor.

Dünya dışında bir hayatta kalma mücadelesi: Marslı

Çıkış yılı: 2015

2015 IMDb: 8.0

Popüler romana dayanan Marslı’da, Mars’ta terk edilen astronot Mark Watney kurtarılmaya çalışılıyor. Bütün bunlar olurken Mars’ta tek başına hayatta kalmaya çalışan astronotun maceralarını izlediğimiz bu film, oldukça tanınan bir kadroya sahip.

Uzay boşluğunda mahsur kaldığınızı düşünün: Gravity

Çıkış yılı: 2013

2013 IMDb: 7.7

Doktor Ryan Stone ve astronot Matt Kowalsky, uzay yürüyüşü sırasında bir enkaz çarpması sonucu uzay boşluğunda mahsur kalıyor. Dünya ile iletişimleri kopan ikili, sınırlı oksijen ve kaynaklarla hayatta kalmaya çalışıyor. Ryan, büyük bir mücadele vererek Dünya'ya dönüş yolunu bulmaya çalışırken, psikolojik ve fiziksel sınırlarını zorlayan bir hikâyeyi gözler önüne seriyor.

Uzayın korkunç yanlarını gösteren Alien

Çıkış yılı: 1979

1979 IMDb: 8.4

Nostromo isimli bir uzay gemisinin mürettebatının eşsiz bir kötülükle umutsuzca karşı karşıya kaldığı Alien filmi, basit bir insan-doğa öyküsünü anlatıyor. Uzun yıllar süren bir seriyi başlatan filmin ilk başlığı, uzay temalı bilim kurgu filmlerinin başında geliyor.

Biraz aşk, biraz macera: Passengers

Çıkış yılı: 2016

2016 IMDb: 7.0

5000 yolcuyu yeni bir koloni gezegenine taşıyan Avalon uzay gemisinde, Jim ve Aurora isimli iki yolcu, kriyojenik uykularından 90 yıl erken uyanıyor. Gemide yalnız olduklarını fark eden ikili, birlikte hayatta kalmanın yollarını ararken birbirlerine aşık oluyorlar fakat zamanla geminin ciddi bir arızaya sahip olduğunu keşfediyorlar ve insanlığın geleceğini kurtarmak için büyük bir fedakârlık yapmak zorunda kalıyorlar…

Bilim kurguyu tam anlamıyla yaşatan Prometheus

Çıkış yılı: 2012

2012 IMDb: 7.0

Uzay temalı son filmimizde; bir grup bilim insanı, insanlığın kökenlerini araştırmak için Prometheus adlı uzay gemisiyle uzak bir gezegene gidiyorlar ve orada, insan ırkının yaratıcıları olduğuna inanılan antik bir uygarlığın izlerini buluyorlar. Ancak keşifleri kısa sürede ölümcül bir tehdide dönüşüyor ve ekip, bilinmeyen bir gücün karşısında hayatta kalmak için savaşmak zorunda kalıyor…

Uzay temalı filmler listemiz, burada sona eriyor. Sizin bu listede izlediğiniz filmler varsa veya başka bir film önermek istiyorsanız yorumlarınızı merakla bekliyoruz!

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